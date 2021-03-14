NBA／大三元對決！威少砍42+12+10惜敗 字母哥笑到最後
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-14 11:02:46
今天華盛頓巫師對戰密爾瓦基公鹿的比賽，上演了一場「彗星撞地球」式的球星對決，「字母哥」Giannis Antetokounmpo和「威少」Russell Westbrook都打出「大三元」的表現，後者甚至更勝一籌，但最終公鹿還是以125:119贏球，拿下3連勝。
明星賽過後，Westbrook的個人表現慢慢回溫，上一戰對76人，他達成生涯里程碑，總數據來到21004分、6484籃板、7581助攻，成為繼「大O」Oscar Robertson和「詹皇」LeBron James之後，第3位加入「21000分、6000籃板、7000助攻」行列的球員。此役巫師主將Bradley Beal沒有打，Westbrook獨自帶隊，狂砍了42分、10籃板、12助攻，連不拿手的三分球都投進了5個。這是他生涯第13次拿到「40分大三元」的數據，史上僅有Robertson和James Harden比他更多。不過Antetokounmpo的表現也很出色，他斬獲33分、11籃板和11助攻，同樣是大三元的演出，另外公鹿控衛Jrue Holiday也貢獻18分、8籃板，明星射手Khris Middleton則繳出16分、8助攻，全隊有8人得分上雙，團隊戰力明顯比對手更加出色。而反觀巫師只有威少和八村壘表現出色，後者攻得29分、11個籃板，雙拳難敵四手，最終在末節慢慢敗下陣來，吞下3連敗。