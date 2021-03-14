中職／從三位數背號拚到個位數 李聖裕：機會不是很常有
記者吳政紘/台南報導
2021-03-14 11:27:17
中信兄弟外野手李聖裕沒有高大體型，也沒有驚人的速度等，但是他從自主培訓拚上一軍，最後還成為開幕名單選手，連自己也很感動，並珍惜這一刻。
談起李聖裕，總教練林威助說：「他從育成這樣打上來，很肯練，心態也很正確，而且我們也看到他明顯進步，加上熱身賽有全壘打，打擊不錯，所以給他機會。」不過李聖裕從台東大學再到業餘成棒隊綺麗珊瑚，最後以自主培訓加盟中信兄弟，拿到的背號是101號。現在他則是穿上2號球衣，剛好是他在自主培訓時的號碼相加，他笑說：「因為我喜歡的號碼也沒了，剛好就選到，也是別人跟我說，我才發現。」但要從測試球員到正式球員的階段，李聖裕的確也吃了不少苦，尤其不在最後60人名單，他選擇再跟球隊簽下自主培訓約，再給自己一次機會。「當時一定會有點失望，不過覺得自己要付出更多心力，才會被看到。」他說。不管是強化自身重量等，李聖裕花了不少時間問學長、教練，到底要怎樣進步？因為職棒環境每年都要淘汰10餘位選手，若不持續精進，也趕不上，更何況他又算是「後段班」的選手。不過李聖裕在二軍持續苦練，並在熱身賽開轟，也讓球隊願意給他機會，他提到自己知道被轉為正式球員時，自己真的很開心，「感覺努力有成果，也很珍惜、感動有這樣的機會。」看到李聖裕，投捕教練陳智弘也彷彿看到自己，他過去也一度從練習生拚上先發正式選手，陳智弘說：「對自己有興趣的事情，可以持續，要好好珍惜這樣的機會，知道自己要什麼，有時候還是需要激勵自己，或許就差那一步。」目前兄弟二軍還有徐浩凱等自主培訓球員正在拚命表現，李聖裕說：「若之後有機會可以告訴他們，我想跟他們說要很珍惜，把握機會，因為機會不是很常有，還是要靠自己努力。」