國內油價連4漲 15日起汽、柴油漲0.3、0.2元
記者陳致宇／台北報導
2021-03-14 12:07:22｜2021-03-14 12:07:25
加油要快！台灣中油公司宣布，明（15）日凌晨零時起，國內汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.0元、95無鉛汽油每公升27.5元、98無鉛汽油每公升29.5元、超級柴油每公升23.2元。
台灣中油表示，本周受石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）決議原油4月不增產及美國參議院通過1.9兆美元紓困法案等因素影響，帶動國際油價上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶67.32美元，較前周64.14美元上漲3.18美元，新台幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算漲幅為3.99%。台灣中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲2.0元及2.6元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，應調未調之1.7元及2.4元皆由台灣中油吸收。實際零售價格以各營業點公告為準。台灣中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。