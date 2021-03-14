保護藻礁？孫大千：鄭文燦縱容砂石場排泥污染觀音海岸
新頭殼newtalk
2021-03-14 14:48:22
總統蔡英文日前才針對環保議題公開喊話，然而藻礁公投一案卻越燒越旺，迅速成為全國話題之外，藻礁所在地的市長鄭文燦亦壓力山大。稍早前立委孫大千持續針對鄭文燦砲轟，甚至驚爆手上握有鄭文燦市府坐視土方場和砂石場污染環境獲取暴利的證據。
孫大千稍早在臉寫下，針對桃園市長aka砂石場好朋友鄭文燦 縱容砂石場證據，鄭文燦草漯藻礁汙染案，你從頭到尾都知道，但你不作為。就連2018年我把證據攤在公眾面前，你還是故意視而不見。下圖是由檢舉人提供，檢舉人多次向林務局檢舉砂石場亂排廢水，在林務局回覆檢舉人案件辦理情況的回函中，內文清楚顯示，關於2016年拍到的暗管排廢水證據，「查明行為人為新品資源科技有限公司，桃園市政府已裁處在案」。為什麼2018年時，鄭文燦的環保局對媒體說「查無排廢」？孫大千指出，另一張圖是新品這間公司從2016年到2019年的裁罰紀錄，一共有8筆，裁罰金額最低是6,000元，最高是100,000元，且全部都載明「不須改善」，請問鄭文燦，裡面哪一筆是針對埋暗管排廢水開罰？請問鄭文燦，這樣的裁罰是否可以稱為「嚴格的刑罰制裁」？孫大千說，鄭文燦想收割馬政府時期的貓頭鷹計劃，或是吳志揚縣長任內的保護區，都是小事，但你長期縱容砂石場排泥污染觀音海岸，還有臉大內宣自己多努力保護藻礁，你真的好意思嗎？我也預告，鄭文燦市府坐視土方場和砂石場污染環境獲取暴利的證據還有更多，敬請期待。新聞來源為Newtalk 新頭殼