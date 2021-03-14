空污拉警報！午後東北季風減弱　南台灣空氣品質亮紅燈

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根據環保署空氣品質預報資訊，今日清晨至上午仍受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較好，中南部位於下風處擴散條件稍差，稍易累積污染物；午後東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，桃竹苗以南風速轉弱，擴散條件轉差，易累積污染物，預估北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏清晨及夜間擴散條件較差，局部地區短時間可能達紅色警示等級。環保署預估，15日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速弱且擴散條件不佳，易累積污染物，清晨桃竹苗沿海地區受背風渦漩影響，局部地區污染物濃度易上升；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。環保署說，16日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速弱且擴散條件不佳，易累積污染物；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區可能達紅色警示等級；中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。