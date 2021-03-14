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不倫醜聞纏身！日媒爆福原愛「恐丟東京奧運工作」

娛樂中心/綜合報導

2021-03-14 13:22:08

▲福原愛最新訪問曝光。（圖／福原愛推特）
▲福原愛恐丟東京奧運工作。（圖／福原愛推特）

福原愛、江宏傑婚變疑雲未解，女方前陣子被拍到與男性友人同遊橫濱，儘管隨後澄清自己沒有出軌，仍飽受外界抨擊、輿論撻伐，還傳出福原愛要把孩子帶回日本讀書。近來就有日媒指出，深陷不倫風波的福原愛，可能會丟失她原本在東京奧運的工作。

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▲福原愛（右）、江宏傑婚變疑雲未解。（圖／福原愛推特）
▲福原愛（右）、江宏傑婚變疑雲未解。（圖／福原愛推特）
福原愛3歲開始打桌球，許多人透過紀錄片《鏡頭下的四分之一個世紀》認識她，11歲就成為日本史上年紀最小的國家隊成員，是日本人眼中的桌球天后。福原愛嫁給江宏傑後就宣布退出體壇，而前陣子有消息指出，若東京奧運如期在7月舉辦，她將擔任桌球項目的解說員。

日本第二大體育報《SponichiAnnex》的資深記者推測，由於福原愛近來負面新聞纏身，電視台可能會考慮撤換她，更傳出已經在找「備胎」人選，此外，福原愛先前以運動員身分為311大地震拍攝的影片也遭移除，看來一連串的醜聞已嚴重影響她的形象。（編輯：侯家瑜）

▲福原愛可能返台時間曝光。（圖／福原愛推特）
▲福原愛深陷不倫風波。（圖／福原愛推特）
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