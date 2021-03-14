快訊／再增1例境外移入病例 南非籍女性檢疫期滿後確診
記者陳致宇／台北報導
2021-03-14 14:06:45｜2021-03-14 14:06:59
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例（案986），為南非籍20多歲女性，於今年2月19日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，經2月20日入境採檢及3月4日檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性。
指揮中心表示，個案於3月6日檢疫期滿後，至其他住所進行自主健康管理，因工作需要，3月12日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值34，次日再驗Ct值37、血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。個案入境迄今無症狀，已掌握接觸者1人，列居家隔離。指揮中心統計，截至目前國內累計181,209例新型冠狀病毒肺炎相關通報，含179,155例排除，其中985例確診，分別為869例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另1例（案530）移除為空號；確診個案中10人死亡、950人解除隔離、25人住院隔離中。
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