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快訊／再增1例境外移入病例　南非籍女性檢疫期滿後確診

記者陳致宇／台北報導

2021-03-14 14:06:45｜2021-03-14 14:06:59

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）日出席臨時記者會，說明相關防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例（案986）。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例（案986），為南非籍20多歲女性，於今年2月19日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，經2月20日入境採檢及3月4日檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性。
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指揮中心表示，個案於3月6日檢疫期滿後，至其他住所進行自主健康管理，因工作需要，3月12日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值34，次日再驗Ct值37、血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。個案入境迄今無症狀，已掌握接觸者1人，列居家隔離。
指揮中心統計，截至目前國內累計181,209例新型冠狀病毒肺炎相關通報，含179,155例排除，其中985例確診，分別為869例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另1例（案530）移除為空號；確診個案中10人死亡、950人解除隔離、25人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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