淡化藍白合柯文哲拒與馬英九同台？黃珊珊：行程排不進去
記者丁上程／台北報導
2021-03-14 14:27:17
228紀念公園內的福德宮，昨（13）日舉行捐贈防疫善款給北市府的活動，不過台北市長柯文哲卻並未出席，僅由副市長黃珊珊代表。由於到場與會來賓，還有前總統馬英九與國民黨立委蔣萬安，傳出柯文哲之所以不到場，是擔心再被貼上「小藍」標籤。對此黃珊珊今天在接受媒體訪問時予以否認，表示當初在安排行程時，市長就另有私人行程，真的是「行程排不進去」。
228公園福德宮昨日舉行捐贈防疫善款給北市府儀式，傳出原本柯文哲有意出席，甚至已經安排好致詞時間，不過在活動前市府方面得知，當天廟方同時也有邀請馬英九與蔣萬安。擔憂又被外界聯想「藍白合作」、貼上「小藍」標籤，最後由黃珊珊代為出席活動。黃珊珊今天上午出席福德正神聖誔暨建宮175週年宮慶活動時，也被媒體詢問柯文哲是否刻意避免與馬英九同台？黃珊珊表示，每次行程會議時都會做些調整，「因為那場活動是由我接頭的，主角是二二八公園福德宮，尊重廟方安排。」黃珊珊強調，柯文哲的行程的確比較趕，最後排不進去，就算柯市長昨天去，她也還是會去。黃珊珊直言，柯文哲並沒有參與規劃行程的會議，所以並不是柯點頭答應，一開始講好會去排市長行程，最後真的排不進去，並不是市長問題，幕僚本來就會做些行程安排調整的作業，「不是柯市長答應又反悔。」