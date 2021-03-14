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視察北屋排水工程　陳其邁呼籲民眾節約用水

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-14 15:25:42

▲高雄市長陳其邁今天上午前往仁武區視察北屋排水上游滯洪池開闢計畫。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天上午前往仁武區視察北屋排水上游滯洪池開闢計畫。（圖／高市府提供）
高雄市長陳其邁今(14)日視察仁武區「愛河流域水系-北屋排水改善工程」狀況時表示，北屋排水整治及草潭埤滯洪池完工後除可減緩淹水情形外，並保有愛河水系源頭生態環境，完成愛河最後一哩路整治。相關工程預計明年9月完工。同時，面對日益嚴峻的水情，陳其邁除呼籲民眾節約用水。
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陳其邁也希望能與經濟部水利署加大鳳山水庫的改善，高屏溪、東港溪是高屏地區的主要河川，水源豐沛；利用東港溪越域引水到鳳山水庫，如果可以增加量，可以改善大高雄的供水情形。
陳其邁也說，他上任以來，伏流水與再生水廠也超前部署，在岡山與橋頭都加速興建再生水廠，未來也能提供北高雄工業區用水的需求，尤其是橋科，市府也會擬定後續事宜，當進入橘色警戒 會完成整體部署。
陳其邁今天上午在高市府水利局長蔡長展、市議員江瑞鴻、張勝富、邱俊憲及仁武區區長吳茂樹、當地里長陪同下，視察「愛河流域水系-北屋排水改善工程」狀況，並請相關單位研議設置結合長照、公幼、日托多功能處所可行性。
根據水利局簡報指出，北屋中下游河道已改善，只剩下上游渠道928公尺狹窄致束縮水流，造成八卦里部分地區淹水，將拓寬渠道為10至15公尺，預計今年7月開工，9000萬元經費由高市府地政局重劃基金全額補助，這也是愛河整治最後一哩路；同時也將開闢2座滯洪池，已向水利署前瞻計畫爭取2億元興建，滯洪量共有7.5萬噸。
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