視察北屋排水工程 陳其邁呼籲民眾節約用水
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-14 15:25:42
高雄市長陳其邁今(14)日視察仁武區「愛河流域水系-北屋排水改善工程」狀況時表示，北屋排水整治及草潭埤滯洪池完工後除可減緩淹水情形外，並保有愛河水系源頭生態環境，完成愛河最後一哩路整治。相關工程預計明年9月完工。同時，面對日益嚴峻的水情，陳其邁除呼籲民眾節約用水。
陳其邁也希望能與經濟部水利署加大鳳山水庫的改善，高屏溪、東港溪是高屏地區的主要河川，水源豐沛；利用東港溪越域引水到鳳山水庫，如果可以增加量，可以改善大高雄的供水情形。陳其邁也說，他上任以來，伏流水與再生水廠也超前部署，在岡山與橋頭都加速興建再生水廠，未來也能提供北高雄工業區用水的需求，尤其是橋科，市府也會擬定後續事宜，當進入橘色警戒 會完成整體部署。陳其邁今天上午在高市府水利局長蔡長展、市議員江瑞鴻、張勝富、邱俊憲及仁武區區長吳茂樹、當地里長陪同下，視察「愛河流域水系-北屋排水改善工程」狀況，並請相關單位研議設置結合長照、公幼、日托多功能處所可行性。根據水利局簡報指出，北屋中下游河道已改善，只剩下上游渠道928公尺狹窄致束縮水流，造成八卦里部分地區淹水，將拓寬渠道為10至15公尺，預計今年7月開工，9000萬元經費由高市府地政局重劃基金全額補助，這也是愛河整治最後一哩路；同時也將開闢2座滯洪池，已向水利署前瞻計畫爭取2億元興建，滯洪量共有7.5萬噸。