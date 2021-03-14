AZ疫苗釀血栓恐影響醫護接種意願 莊人祥：沒壓著他們打
記者陳致宇／台北報導
2021-03-14 14:55:45｜2021-03-14 14:55:48
台灣引進11.7萬劑AZ新冠肺炎疫苗，不過近期歐洲傳出接種AZ疫苗後出現血栓事件，已有多國暫停施打，是否會影響台灣接種計畫？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14）日回應，目前沒有直接證據顯示血栓與疫苗有關，會等歐洲藥品管理局調查結果出爐後再評估，至於醫護人員要不要施打，會尊重他們的意願。
莊人祥表示，歐洲藥品管理局開始針對血栓事件調查，尚未有直接證據顯示血栓與疫苗有關，包含法國、英國、德國、澳大利亞等國家也持續施打，世界衛生組織也贊成這項作法，台灣則會持續觀察後續調查結果。至於醫護人員要不要施打，會尊重他們的意願，「沒壓著他們打。」莊人祥指出，11.7萬劑AZ疫苗預估17日完成檢驗，後續會進行貼標籤、運送等工作，都會需要一些時間，實際施打日期近期會宣布；針對不適合接種的族群，醫療應變組也有詳細規範，最快周一會對外宣布，提供給醫療院所參考。至於之前施打其他疫苗有出現過敏反應者，是否應該接種新冠肺炎疫苗？莊人祥說，目前各國作法是，若之前施打其他疫苗有出現過敏反應者，都會要求醫生評估是否適合，這部分會請專家再討論；若施打第一劑後出現嚴重過敏反應，通常也會建議不要施打第二劑。此外，台灣透過COVAX採購476萬劑疫苗遲遲無法來台，莊人祥回應，確實這之間遇到一些「轉折」，但都陸續解決中，也著手準備聯繫運送的問題，等到有確定的時間跟數量，就會立刻宣布。不過媒體詢問是什麼轉折，莊人祥對此並未回應。
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