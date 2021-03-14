艾瑞絲突曬「入浴照」答謝50萬人　濕身模樣引人遐想

艾瑞絲擁有招牌逆天長腿，由電競實況起家的她，隨後加入「反骨男孩」轉戰Youtuber，她私下也熱愛Cosplay，各種角色都能輕鬆駕馭。人氣相當高的艾瑞絲，日前為了慶祝臉書粉絲團突破50萬人，大方地曬出一張「入浴照」答謝粉絲。
艾瑞絲誠意十足的回饋照引來很粉絲好評：「恭喜艾瑞絲，真的好辣」、「妳是魔術師吧，造型百變」、「喜歡時而可愛時而性感的妳」、「不得不說原來妳這麼有料，深藏不露。」（編輯：侯家瑜）
娛樂中心/綜合報導
2021-03-14 15:06:37
艾瑞絲擁有招牌逆天長腿，由電競實況起家的她，隨後加入「反骨男孩」轉戰Youtuber，她私下也熱愛Cosplay，各種角色都能輕鬆駕馭。人氣相當高的艾瑞絲，日前為了慶祝臉書粉絲團突破50萬人，大方地曬出一張「入浴照」答謝粉絲。
艾瑞絲誠意十足的回饋照引來很粉絲好評：「恭喜艾瑞絲，真的好辣」、「妳是魔術師吧，造型百變」、「喜歡時而可愛時而性感的妳」、「不得不說原來妳這麼有料，深藏不露。」（編輯：侯家瑜）
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