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艾瑞絲突曬「入浴照」答謝50萬人　濕身模樣引人遐想

娛樂中心/綜合報導

2021-03-14 15:06:37

▲艾瑞絲突曬入浴照答謝50萬人，濕身模樣引人遐想。（圖／艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲突曬入浴照答謝50萬人，濕身模樣引人遐想。（圖／艾瑞絲IG）

艾瑞絲擁有招牌逆天長腿，由電競實況起家的她，隨後加入「反骨男孩」轉戰Youtuber，她私下也熱愛Cosplay，各種角色都能輕鬆駕馭。人氣相當高的艾瑞絲，日前為了慶祝臉書粉絲團突破50萬人，大方地曬出一張「入浴照」答謝粉絲。

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只見艾瑞絲趴在浴室的玻璃門上，一對水汪汪的大眼直視鏡頭，搭配燦爛的甜笑，神情相當可愛，而彎下腰身的她，渾圓上圍呼之欲出，深溝、白嫩肌膚一覽無遺，纖細的小蠻腰也相當迷人，濕身的模樣更是引人遐想。

艾瑞絲誠意十足的回饋照引來很粉絲好評：「恭喜艾瑞絲，真的好辣」、「妳是魔術師吧，造型百變」、「喜歡時而可愛時而性感的妳」、「不得不說原來妳這麼有料，深藏不露。」（編輯：侯家瑜）

▲艾瑞絲深溝外露。（圖／艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲深溝外露。（圖／艾瑞絲IG）
▲▼艾瑞絲身材姣好。（圖／艾瑞絲IG）
▲▼艾瑞絲身材姣好。（圖／艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲辣開M字腿。（圖／艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲無辜的眼神惹人疼愛。（圖／艾瑞絲
▲艾瑞絲傲人上圍浮出水面。（圖／艾瑞絲
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