北捷連2日收恐嚇信 廁所垃圾桶、消防栓箱列安檢重點
記者陳致宇／台北報導
2021-03-14 15:07:54｜2021-03-14 15:07:58
台北捷運公司分別12日、13日接獲恐嚇信件，隨即通報行控中心、捷運警察並向警方報案，北捷強調，全線車站人員配合警方加強警戒，目前營運正常。
北捷表示，每日客服中心均由專人隨時檢視公司郵件信箱，遇有異常郵件立即通報處理，12日接獲民眾古亭站恐嚇郵件，除立即通報行控中心及捷運警察外，並向警方報案；13日晚間，客服信箱再接獲民眾大坪林站恐嚇郵件，亦已同步通報行控中心、捷運警察並向警方報案，捷警已加強派員至大坪林站巡守，站務人員即時起編排守望勤務，站體加強巡查防制。同時全線車站及列車均已加強檢視，將可能隱藏空間，如廁所、垃圾桶、消防栓箱等，列入檢視重點。北捷強調，台北捷運為大眾運輸系統，每天約有200萬人次搭乘，並以旅客服務及安全為首要目標，只要接獲任何異常通報，北捷絕對會重視並立即反擊，任何人敢惡意挑釁，將立即通報警方處理。北捷也再次呼籲旅客，搭乘捷運請提高警覺注意身旁人事物，如在列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員或行控中心；或是於車站通知站務人員，以利本公司了解情況派員處理