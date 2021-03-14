視察鳳山分局重建工程 陳其邁：臨檢和槍枝源頭重中之重
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-14 16:17:52
高雄市長陳其邁今(14)日視察「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」時除提醒所有工程人員要注意安全設施以必避免工安意外的發生外，也強調市府是警察維護治安的有力靠山，臨檢和抓槍枝源頭都是重中之重。
同時，有鑑於近來高雄工安事故頻傳陳其邁也特別要求勞檢及各工程主辦單位提出積極作法。工務局長蘇志勳則表示，自明(15)日起在深開挖、鷹架營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作；若有勞工違反，可以契約勞安罰則處罰營造方6000元，並得連續罰。鳳山分局重建工程位於鳳山區文龍東路550號，原廳舍興建於民國66年，使用已超過40年，老舊建物面臨耐震性及各項硬體設備不足窘境，辦公空已不敷使用，所以委由工務局新工處負責代辦興建鳳山分局辦公大樓，包括地下2層、地上8層，提供警察同仁耐震、舒適的辦公環境。工程總經費約4億元，2019年10月開工，預計於2022年完工。陳其邁表示，市府對治安非常重視，民代積極爭取預算，去年到今年共編了3.5億，改善包括巡邏車391輛、個人裝備防彈衣和對講機等設備。陳其邁也說，鳳山人口愈來愈多，警察同仁非常辛苦，大樹槍擊案在15個小時就破案，市府和市民都為警察同仁維護治安加油，也要成為警察的靠山，臨檢和抓槍枝源頭都是重中之重。