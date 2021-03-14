許維恩情人節依偎王家梁放閃　網友「1建議」戳中她笑點

藝人許維恩儘管已經39歲，臉蛋身材依舊保養得宜，桃花也不間斷，本月初她就被爆料與小6歲的王家梁熱戀中，她也在今（14）日白色情人節首次公開曬恩愛，甜蜜的情話閃瞎眾人，而網友也推薦許維恩送王家梁的禮物，意外釣出本人回應。
許維恩的閃照一出，馬上就掀起熱烈迴響，滿滿祝福聲之餘，也有網友熱心地回答她問題：「2月14日男生跟女生表白，3月14日白色情人節，女生要給答案跟男生告白唷！」有人看到後建議許維恩可以買高蛋白巧克力給王家梁，本人則親切地以4個大笑的表情符號回覆。（編輯：侯家瑜）
娛樂中心/綜合報導
2021-03-14 16:30:00
藝人許維恩儘管已經39歲，臉蛋身材依舊保養得宜，桃花也不間斷，本月初她就被爆料與小6歲的王家梁熱戀中，她也在今（14）日白色情人節首次公開曬恩愛，甜蜜的情話閃瞎眾人，而網友也推薦許維恩送王家梁的禮物，意外釣出本人回應。
許維恩的閃照一出，馬上就掀起熱烈迴響，滿滿祝福聲之餘，也有網友熱心地回答她問題：「2月14日男生跟女生表白，3月14日白色情人節，女生要給答案跟男生告白唷！」有人看到後建議許維恩可以買高蛋白巧克力給王家梁，本人則親切地以4個大笑的表情符號回覆。（編輯：侯家瑜）
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