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許維恩情人節依偎王家梁放閃　網友「1建議」戳中她笑點

娛樂中心/綜合報導

2021-03-14 16:30:00

▲許維恩（左圖右）情人節依偎王家梁（左圖左）放閃。（圖／ 許維恩IG、CHECK2CHECK提供）
▲許維恩（左圖右）情人節依偎王家梁（左圖左）放閃。（圖／ 許維恩IG、CHECK2CHECK提供）

藝人許維恩儘管已經39歲，臉蛋身材依舊保養得宜，桃花也不間斷，本月初她就被爆料與小6歲的王家梁熱戀中，她也在今（14）日白色情人節首次公開曬恩愛，甜蜜的情話閃瞎眾人，而網友也推薦許維恩送王家梁的禮物，意外釣出本人回應。

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▲▼許維恩（上圖右）、王家梁（上圖左）在IG上曬出親暱同框照。（圖／許維恩、王家梁IG
▲許維恩（左）、王家梁認愛。（圖／許維恩、王家梁IG ）
許維恩曬出與王家梁的親暱合照之外，也不吝嗇地標住對方，只見2人在海邊捕捉下彼此的影子，相互依偎，雖然無法看到他們甜蜜的笑顏，但從許維恩的發文中，就能想像2人幸福的模樣，「有人半夜提醒我才知道今天是情人節耶，謝謝」，還俏皮地問：「但3/14是...怎麼樣情人節？完全不懂」。

許維恩的閃照一出，馬上就掀起熱烈迴響，滿滿祝福聲之餘，也有網友熱心地回答她問題：「2月14日男生跟女生表白，3月14日白色情人節，女生要給答案跟男生告白唷！」有人看到後建議許維恩可以買高蛋白巧克力給王家梁，本人則親切地以4個大笑的表情符號回覆。（編輯：侯家瑜）

▲許維恩IG全文。（圖／
▲許維恩IG全文。（圖／ 許維恩IG）
▲許維恩回應網友。（圖／
▲許維恩回應網友。（圖／ 許維恩IG）
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