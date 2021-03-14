HBL／邱群琋奪MVP 時超傑期許她下一季當「機關槍」射手
記者黃建霖/台北報導
2021-03-14 16:35:24
HBL高中籃球明星賽今(14)日開打，率先上演的是女子組的表演賽，在經過4節的大戰後，終場明星白隊以63:55贏球，邱群琋贏得本場賽的MVP。
此役前三節打完白隊以3分領先，不過末節王詩涵投進三分球，幫助紅隊追平比數，不過白隊之後擺上「一大四小」的陣容，兩大後衛張聿嵐、宋瑞蓁拉快節奏，用華麗的傳球摧毀紅隊防守，前鋒邱群琋則是遠投近切都有出色演出，也拉開了比數，帶隊以8分差贏球。賽後，拿到MVP的邱群琋受訪時笑說，今天大家都很享受，能跟不同隊的好手一起打球，真的很開心，「平時在場上是大家是對手，不過其實私下關係都不錯。」她也說自己和宋瑞蓁國中時就認識，能攜手在場上做戰感覺很不一樣。「其實我沒想到自己會拿MVP耶，因為我覺得大家都發揮得很出色，該有的默契都有，因為是明星賽嘛，能來打的都是球星，所有就是享受這個氛圍。」邱群琋如此說道。而永仁今年在女子組冠軍戰不敵淡水商工，只能屈居亞軍，如今拿到這座MVP，邱群琋很感謝有這個機會，讓自己能帶著這樣的心情，去面對下一次的比賽。邱群琋今年才高二，明年還有衝擊冠軍的機會，永仁教練、同時也是明星白教練時超傑明確表示，她下一季將會是球隊進攻主軸，「今天和最好的球員齊聚一堂，她也必須打出霸氣和自己的準備，得獎實至名歸。」時超傑說，「射手也有很多類型，邱群琋是機關槍型的，能定點、能急停跳投、又能單打，每個點都能得分，對我們球隊來說是比較需要的，我們球隊也一直是用這種方式來練她，但這需要時間。」