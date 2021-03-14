88歲鳳梨阿嬤失蹤5天尋獲 家屬：她有很強野外求生力
（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）失蹤5天的88歲阿嬤吳阿陰今天下午在光復鄉大興村一處菅芒草叢找到，她意識清楚，但四肢無力，有些脫水，已送醫治療；家屬說阿嬤有很強的野外求生能力，感謝大家的幫忙。
吳阿陰是花蓮縣瑞穗鄉富興社區發展協會總幹事楊清茂的母親，10日騎機車外出後未歸，社區民眾及警義消獲報後動員起來找人，當天下午在大富地區一處公墓附近只找到阿嬤的機車。花蓮縣消防局第三大隊表示，台九線救難協會今天下午1時45分在阿嬤停放機車的北側600公尺處荒地菅芒草叢中找到虛弱的吳阿嬤，立即施放沖天炮，告知其他救難人員確切位置。在救難人員和家屬的協力下，以簡易擔架運送阿嬤直接下撤到大興村，救護人員立即檢傷，阿嬤生命徵象穩定，有脫水現象，給予靜脈注射，皮膚多處被蚊蟲咬傷及擦傷，送榮民總醫院鳳林分院治療。吳阿嬤孫子楊泰昌接受記者電話訪問表示，阿嬤平時就有採摘野山裡野菜習慣，她雖然有輕微失智，但記憶是片段的，她會回家，所以才讓她騎機車趴趴走。發現她的機車是掉進沙坑裡，無法動彈阿嬤才會棄車。楊泰昌說，阿嬤有很強的野外求生能力，她吃菅芒草嫩心果腹，但這麼多天她應該也是很艱辛，包括她穿的羽絨外套、鞋子都不見了，看起來相當單薄、虛弱。這幾天光復、瑞穗一帶都有下雨，夜晚氣溫也偏低，阿嬤如何度過？楊泰昌說，阿嬤已不記得睡哪裡，但從找到的地點發現，菅芒草叢相當茂密，提供了一個遮風避雨的好處所。（編輯：黃世雅）1100314