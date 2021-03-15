廖人帥見少年撞壞4台千萬超跑　捐款發現「驚喜緣分」

知名電商公司近來舉辦「公益抱抱熊傳遞愛心」快閃活動，而最近憑著蔡依林的新歌《甜秘密》MV奪下許多國際攝影獎項的廖人帥，這次也受邀參與並擔任快閃活動公益大使。

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首次化身為「熊麻吉」為偏鄉兒童盡一份心力的廖人帥，對於能藉由「抱抱熊」傳遞溫暖做公益感到特別有意義，外表酷酷的他，坦言玩偶對於自己療癒的功力，「我個人很喜歡『佐藤象』，是因為小時候非常害怕去醫院，尤其是打針，有些醫院藥局會放大大可愛的佐藤象公仔，看了就覺得很療癒，會令人感到可愛安心！所以希望這次抱抱熊也能帶給大家這樣的溫暖。」

▲▼廖人帥擔任「公益抱抱熊傳遞愛心」快閃活動公益大使。（圖／PChome 提供）

廖人帥時常關注社會時事，先前他看到一個20歲少年因為幫家中送貨駕車，卻不慎撞到路邊4台千萬超跑，一夕之間負債千萬的報導，讓廖人帥主動捐了10萬塊給對方，還親自跑去找他幫他打氣，廖人帥提到：「那少年在新聞裡哭的很無助，加上無意間發現他穿的衣服是我設計的服飾品牌，就覺得他都願意支持我的設計，在他那麼無助的時刻，也希望能幫幫他給他安慰及打氣！」且沒想到這位少年竟是廖人帥的粉絲，意外發現對方曾在他「金曲失利」時傳訊息鼓勵他，讓廖人帥覺得一切緣分太巧妙。