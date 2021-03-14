HBL／180度轉體反扣！廖偉皓兩扣都滿分奪灌籃大賽冠軍
記者黃建霖/台北報導
2021-03-14 18:14:17｜2021-03-14 18:39:17
HBL高中籃球明星賽今(14)日舉行，最受矚目的灌籃大賽，南山高中高三學長廖偉皓用兩次50分的勁爆灌籃摘冠，讓自己高中生涯不留遺憾。
本屆灌籃大賽不乏體能出眾的各家好手參賽，包括陳禹劭、王幼恩、鄒子羲、張俊生、傅發翔、郭俊言、李盛新、廖偉皓、李佑薰等人都有出賽，其中陳禹劭、王幼恩都有演出創意灌籃，而張俊生則是拿出一個高難度雙手大車輪反扣當壓箱寶，只可惜未能完成。或許因為是壓力原因，本屆球員選擇的動作難度都夠吸睛，但完成率卻不高。因此2次灌籃都是第一次扣就完成的廖偉皓，獲得評審的青睞，他的第一灌是180度轉體反手灌籃，第二灌則是一個俐落的反扣，評審也很毫不猶豫的給了兩個50分，最終他以滿分之姿奪冠。「平時練球完會稍微再練一下(動作)，大概不到5次，我之前有想過運球打板灌籃，不過想到難度太高，就沒用這個。」廖偉皓笑說，自己適合簡單粗暴的灌籃，而這些動作他今天灌起來也的確觀賞性滿分。談到前面許多好手都失敗，廖偉皓說自己也是會緊張，不過沒想過要因此把動作難度調整的很簡單，而自己最終拿到總分100分，也是蠻訝異的。而且廖偉皓透露，其實自己並不是天生的跳跳人，「其實我高二才第一次灌籃，那次是一次單手灌籃，是在練球時完成的，我就是想要自己跳看看。」南山高中今年在HBL南子組冠軍戰一路領先，但最終在末節慘遭泰山高中逆轉，無緣冠軍。高中最後一年的廖偉皓，當時也在場邊留下了英雄淚，如今明星賽拿到灌籃大賽冠軍，也算是給自己高中生涯畫完美句點。