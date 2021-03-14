P聯盟／女神到場開球！攻城獅主場下三分雨 單周2戰全勝
記者黃建霖/台北報導
2021-03-14 18:40:21
P.League+新竹街口攻城獅下半季第二波主題日「獅戀無罪」，今天展開第2天的活動賽事，在主場5983名球迷面前，他們展現積極搶勝的鬥志，團隊投進13顆三分球，命中率高達46.4%，並且有3人得分飆破20分，終場就以112:105擊敗福爾摩沙台新夢想家，拿下2連勝。
PLG首季例行賽來到尾聲，目前戰績墊底的攻城獅為季後賽門票做最後衝刺，昨天在主場成功擊敗桃園領航猿，今天在大馬女神林明禎到場開球的情況下，首節成立煥和陳堅恩就輪流投進三分球，很快拉開到雙位數領先。但之後夢想家洋將塔克帶隊追分，球隊利用防守壓迫製造快攻機會，迅速將比分追趕上來，不過攻城獅洋將大勝也不甘示弱，單節10分，讓主場軍以29:27領先。次節兩隊有來有往，差距始終在兩顆球以內，夢想家靠著塔克在終場前的進球，反超比數為54:53。下半場比賽，攻城獅一反往常的進攻沒有出現當機的情形，塔壁、大勝和成立煥都拿到20分以上的分數，球隊末節攻下35分，也一口氣逆轉了戰局，終場以7分之差贏球。攻城獅總教練林冠綸賽後受訪時表示，這場勝利隊球員信心會有一定的提升，「這場比賽讓球員知道他們是有能力做到這些事情的，我們第4節比對手打得稍微出色一點，對位上也有人跳出來，攻守上岱豪都表現出色。」林冠綸也說，由於球隊經驗比較差，因此本賽季不免要繳給老經驗的球隊「學費」，今天感覺有把長期被壓制的那口悶氣打出來，另外塔壁在末節鞏固了球隊禁區，也很關鍵。塔壁今天面對禁區相對矮小的夢想家，全場砍下27分、17籃板、3阻攻，另一名洋將大勝也有25分、14籃板，而手感絕佳的成立煥則是投進5顆三分球，砍下22分。本周才復出的宋宇軒斬獲10分。