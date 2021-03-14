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全台鬧水荒、北部不缺水　柯文哲：感謝李登輝蓋翡翠水庫

記者丁上程／新北報導

2021-03-14 18:38:23｜2021-03-14 18:38:50

台北市長柯文哲14日受訪時，面對中南部地區鬧水荒，北部水源卻相對充足一事，表示要感謝前總統李登輝在擔任台北市長時，蓋了翡翠水庫，且後續維護相當好。
▲台北市長柯文哲14日受訪時，面對中南部地區鬧水荒，北部水源卻相對充足一事，表示要感謝前總統李登輝在擔任台北市長時，蓋了翡翠水庫，且後續維護相當好。（圖／記者丁上程攝，2021.03.14）
因為天氣緣故，中台灣及南台灣近日開始鬧起水荒，不僅部分農地開始限制供應灌溉用水，就連工業用水也開始拉緊報。相較之下北部則未面臨缺水之苦，更啟動「北水南送」計畫，稍微支援南部用水。台北市長柯文哲今（14）日接受訪問時，也表示感謝當初李登輝在當台北市長時，蓋了翡翠水庫，才會讓現在大台北生活圈的600萬人不會遇到缺水問題。
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柯文哲受訪時表示，台北市不缺水是運氣好，是前人種樹後人乘涼，「所以每次遇到缺水問題，都要感謝李登輝在當台北市長時蓋了翡翠水庫。」柯強調，在他任內翡翠水庫還是有在做很嚴格的控管，上游集水區沒有開放觀光產業，所以相對其他水庫，水土保持會做得比較好，也接著整個水庫的營運維護都相當好。
「這當然不只是我的功勞，而是歷代市長與公務員們的努力。」柯文哲直言，歷屆市長都很積極在更換台北市的自來水管，因為以前的漏水率真的很高，甚至一年會漏掉半個水庫的水。柯也語重心長表示，現在首都生活圈沒有缺水問題，至於南部恐怕要重新開始從長計議，「很多事情不是一天兩天就能解決的。」
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