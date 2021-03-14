HBL／明星賽紅白兩隊戰平 陳將双奪MVP直呼：「双贏！」
記者黃建霖/台北報導
2021-03-14 19:53:46
HBL高中籃球明星賽今(14)日舉行，終場兩隊在4節打完後以84:84平手，而MVP則是由砍下16分的陳將双所拿下，復辦後的首屆賽事就此完美畫下句點。
上半場打完白隊以42:33領先，易籃再戰後陳將双連進兩顆三分球，但張傑程也很快也連飆2顆，並且還在之後完成「三分打」，單節砍下17分，他下場後又有喬納森在籃下攪和，該節結束時紅隊縮小分差到只剩6分。末節「南山幫」帶頭追分，陳力生、宋昕澔3人連續進球，一波9:2的攻勢，幫助紅隊逆轉比數；最後5分鐘兩隊75:75平手，陳力生兩罰一中讓南山取得1分領先，不過本屆三分球大賽冠軍莊朝勝投進關鍵三分，白隊讀秒時刻2分領先。關鍵的一個回合，陳力生展現大心臟，抄截後妙傳給老隊友彭冠綸，再度追平比數；白隊下一波攻擊，莊朝勝單打王子，拋投命中，不過宋昕澔暫停後也切入上籃追平，紅白下一波攻擊都打鐵，兩隊以84:84握手言和。賽後，陳將双用諧音說，這場比賽打成平手，也是一種「双贏」，更何況己方藝人打的時間比較多，雖然沒能拿下勝利，但自己也是享受這種氛圍。至於有沒有想要過要搶MVP，陳將双笑說「我比較想要冠軍賽MVP啦！」直言這座獎屬於參賽的每個人，還特別點名自己學弟、紅隊的射手張傑程(20分)也發揮出色，所以大家都打很好。