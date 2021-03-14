客點鹹酥雞「一要求」跳針3遍！店家看了頭超痛：好怕錯
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 21:18:41
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有店家指出，先前友客人透過美食外送平台點餐，但對方卻在備註上寫了超難懂的要求，甚至跳針狂喊3遍，讓店家頭痛直呼「很燒腦！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，其於內文火大直呼「標點符號是不會好好用嗎？這~~~是在瞎蛤？這張單讓我們花了些時間，一直重複讀，很燒腦，就怕用錯」。隨後原PO便貼出照片，只見畫面中該名顧客點了2份無骨鹽酥雞，卻在備註要求「只要食品，九層塔，胡椒粉～～～其他配料都不要，感恩！！！」甚至重複了3次。看見備註後，卻讓店家痛苦直言「基本上我們外送單是完全沒在給九層塔，但還是不能理解，他到底是要胡椒，還是不要胡椒」。隨後原PO也請教網友「請問你們看到這備註，會理解成原味，還是要胡椒、九層塔？？？這兩個『食品』認真覺得多餘，應該是常被別人送錯，不然為什麼要重複3遍？？？」問題一曝光，就引來許多網友討論，「很重要要說三次」、「這發言，她國文老師會哭」、「不好好念書，就等著被人家上網批判」、「這國文建議去重讀」、「對啊！不用重複三次吧」。甚至有人揪出問題點，直言「照字面上，是只要『食品、九層塔、胡椒粉』，跟、沒正確使用，很容易造成誤會！」、「『只要鹹酥雞、九層塔、胡椒粉，其他配料都不要』他的人生沒有頓號吧？」、「我猜客人的意思就是鹽酥雞、九層塔、胡椒粉都要，其他配料都不要，我只能說標點符號弄錯很笨」。但也有人抱持不同看法，「雖然標點符號用錯，但不至於很難解讀呀」、「很好懂吧」、「不難懂」、「他要九層塔跟胡椒，其他都不要，很好懂阿」、「意思不是只要九層塔胡椒粉跟自己點的東西嗎」。（編輯：陳雅雲）