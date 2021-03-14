中職／味全龍歷史首戰6顆球 主題日一併公布
記者吳政紘/台南報導
2021-03-14 21:28:26｜2021-03-14 21:30:20
味全龍職業棒球隊在睽違21個球季後，今天（3月14日）正式回到中華職棒一軍賽場，由經典龍將、現任總教練葉君璋率領新生代小龍出征台南棒球場，挑戰去年冠軍統一7-ELEVEn獅隊。味全龍隊魏應充創辦人特別到台南幫龍將們打氣，與現場龍迷共同見證歷史時刻，期勉球隊「龍躍再現」、再創紅色狂潮。
主場球隊統一獅吉祥物「萊恩」也特別繪製一幅畫送給「老朋友」、味全龍吉祥物「威弟」，歡迎威弟回到中職一軍賽場；威弟也致贈邀請函，誠摯邀請萊恩4月18日到今年全新亮相的天母棒球場玩，天母主場售票由於全家預售系統主機整修優化，為顧及預售流程順暢，將延後至 3/15(一)中午12:00於全家售票系統全面開放預售。王維中擔任味全龍回歸首戰先發出賽，在五局下半遭遇亂流，接替上場的呂偉晟遭對手打出安打，雖然陳品捷在第七局上半打出回歸首轟，搶回1分，但終場味全龍以2：3惜敗。今晚仍創下味全龍的回歸紀錄之夜，球隊一共回收六顆紀錄球，包含先發投手王維中代表味全龍投出的首球、中職個人的首次三振，以及李凱威職棒生涯的首安、洋將赫雷拉所擊出的味全龍首分打點，其中最特別的就是由陳品捷所擊出的球隊首安與首轟，極具意義。味全龍3、4月主題日也同步預告，共規劃三大主題日：
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|日期
|主題
|內容
|1
|3/26(五)-3/28(日)天母
|龍躍開幕趴
|超過20年的等待，【龍躍開幕趴】活動打造主場掀起紅色狂潮，創造一連三天的紅色視覺震撼，邀您一起進場見證「龍躍再現」。
|2
|4/17(六)-4/18(日)天母
|龍星大樂
|聲音經濟崛起，耳機裡的新世界快速發展，【龍星大樂】為您準備一連串好聲音，絕對讓您一飽耳福、驚喜連連。
|3
|4/7(三) 嘉義市4/27(二) 花蓮
|Players Day
|外地龍迷別擔心，未來味全龍每月將推出當月專屬主打星，【Players Day】讓龍將們近距離與球迷互動，千萬不要錯過與球員們的歡聚時光。