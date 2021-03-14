HBL／歌手模式！同台陳勢安尬歌 陳力生：唱現場好震撼
記者黃建霖/台北報導
2021-03-14 22:38:28
南山高中主控陳力生今天在HBL高中籃球明星賽完美切換身分，中場休息時以歌手之姿「飆高音」、和陳勢安一同演唱「勢在必行」；之後又趕緊換上球衣，幫助落後的明星紅隊在終場前戰平對手，讓人見識到不同於平時高中球星的另一面。
陳勢安是今年的HBL高中籃球聯賽代言人，今天他在明星賽上獻唱聯賽主題曲「心之所往」，感動全場；之後神秘嘉賓出現，正是今天擔任紅隊先發控衛的陳力生，兩人合唱「勢在必行」，後者的好歌喉，也讓在場球迷驚豔。「被邀我就想說先答應再說，因為本來就蠻想試著在球場唱歌的。」陳力生笑說，「老實說有被震撼到，第一次賣著耳麥在這麼多人面前唱歌。」至於為什麼挑「勢在必行」做為自己處女秀的歌曲，陳力生說因為這首就是兩人演唱的歌，而且自己平時去唱KTV時也會點。另外他也透露陳勢安有教自己一些現場演唱的技巧，「他就告訴我那些部份可以怎麼唱這樣，不一定要按照原曲，也提醒我到時候會有很多觀眾，所以就做自己就好。」一個禮拜前收到這個任務，陳力生靦腆的說自己有空就會練一下，昨天彩排差不多花了15分鐘，「這首歌的難的地方就是假音轉真音的部分。」不過以一個首次獻唱的菜鳥來說，陳力生今天的表現已經相當不錯，讓教練許時清以及隊友都嗨得在場邊幫他歡呼、加油。而這場比賽他則是拿到了7分、4助攻。