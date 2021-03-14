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IKEA敦北店展店23年　4月26日熄燈

中央社

2021-03-14 22:49:26

IKEA
▲IKEA臉書粉絲頁14日晚間宣布，陪伴台北市民23年的IKEA敦北店，4月26日熄燈。（圖取自facebook.com/IKEA.Taiwan）

（中央社台北14日電）IKEA臉書粉絲頁今天晚間宣布，陪伴台北市民23年的IKEA敦北店，定4月26日熄燈、跟大家說再見。至於原因，則未透露。

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IKEA臉書粉絲頁晚間以小編名義貼文稱：「有件事要跟大家說（深吸口氣～），陪伴我們23年的IKEA敦北店，即將在4月26日跟大家說再見了。」

貼文指出，敦北店是許多人和IKEA相遇的起點，一起走過學生時期、租屋搬家、結婚買房、迎接新生命等重要的人生階段。誠摯邀請大家在倒數階段，找個時間再來敦北店回味這23年的精彩吧。1100314

 
 
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