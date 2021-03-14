IKEA敦北店無預警宣布熄燈！網友不捨全哭：回憶不會忘
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 23:06:31｜2021-03-14 23:59:43
在台最久的IKEA敦北店於今（14）日無預警在臉書粉專正式對外宣布，表示在台北市民展店23年的IKEA敦北店，預計將於4/26收攤。消息一出，便讓在地民眾十分難過，不少網友也紛紛湧進粉專留言，不捨直呼「真的很多回憶耶！」
IKEA敦北店今日於臉書粉專無預警宣布，表示謝謝大家23年來對敦北店的支持，即將於4月26號和大家說再見，「23年的時間真的不算短，敦北店也從當初的別無分號，到見證IKEA在台灣的成長茁壯，能和大家一起創造這麼多美好回憶，小編和敦北店同仁都覺得既幸運又幸福」，文末也喊話「距離4月26號還有一陣子，一定要空出時間來看看我們」。消息一出，不少網友也紛紛湧進臉書粉專不捨留言，「不！！！！真的很多回憶耶」、「完蛋，以後沒地方逛了QQ」、「我會永遠記得你們帶給我的歡樂」、「從你們剛開就去逛，我會很懷念這裡的......」、「天呀！我家就住在附近，真的很不捨呀！」據了解，包含敦北店在內，目前IKEA在台灣有新店店、新莊店、桃園店、台中店、高雄店，總計6家分店。然而去年在桃園青埔高鐵站的新桃園店開幕，原本位於武陵高中對面的桃園店也宣布收攤，此次IKEA敦北店宣布熄燈，不免讓人猜測可能將由內湖店接班。（編輯：陳雅雲）