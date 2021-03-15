緬甸示威再添39死！傳民眾怒砸中資工廠、仰光北部戒嚴
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-15 06:32:23｜2021-03-15 06:35:54
緬甸示威再添死傷！不滿軍政府遲遲未釋放民選官員，加上陸續有民眾被殺，緬甸14日再有示威者走上街頭，遭警血腥鎮壓，據悉有39人因此死亡，包含1名警員。由於相信軍方政變與北京支持有關，仰光也傳出有中資工廠遭民眾闖入、縱火破壞，局勢日益緊張。
綜合《衛報》等外媒報導，已過週末緬甸有多場示威活動舉行，連續2天都遭軍警鎮壓，緬甸最大城市仰光北部的蘭達雅區(Hlaing Tharyar)成為雙方衝突的重點地區，緬甸政治犯援助協會(AAPP)控訴，緬甸軍警14日至少殺害38名示威者，為軍方發動政變以來最血腥的一天；在週日死亡的39人中，就有22人是蘭達雅區的示威者。有關報導指出，蘭達雅週日槍聲不斷，軍警頻頻朝示威者開槍，不少居民都被嚇到躲在家中不敢外出。有當地醫院的醫師受訪時表示，隨著傷者不斷被送進醫院，不排除死亡人數會再上升。此外，由於部分民眾質疑軍政府與中國官方的聯繫，導致反中情緒也不斷高漲，週日在蘭達雅工業區，甚至傳出有工廠被闖入的民眾縱火破壞，包括一間中資服裝廠及一間中緬合資企業，一度傳出有員工受困，並有多名中方人員受傷。另據《中央社》引述緬甸雜誌報導，受波及的還有一間台灣人投資的工廠Tsang Yih。中國駐緬甸大使館表示，已要求緬甸警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全，依法查處肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命財產安全。由於局勢失控，緬甸軍政府14日已透過國家電視台宣布，蘭達雅及雪碧達(Shwepyithar)等區實施戒嚴。