緬甸示威再添39死！傳民眾怒砸中資工廠、仰光北部戒嚴

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▲醫療志工協助搬抬死傷者。（圖／美聯社／達志影像）

有關報導指出，蘭達雅週日槍聲不斷，軍警頻頻朝示威者開槍，不少居民都被嚇到躲在家中不敢外出。有當地醫院的醫師受訪時表示，隨著傷者不斷被送進醫院，不排除死亡人數會再上升。

此外，由於部分民眾質疑軍政府與中國官方的聯繫，導致反中情緒也不斷高漲，週日在蘭達雅工業區，甚至傳出有工廠被闖入的民眾縱火破壞，包括一間中資服裝廠及一間中緬合資企業，一度傳出有員工受困，並有多名中方人員受傷。另據

《中央社》引述緬甸雜誌報導，受波及的還有

一間台灣人投資的工廠Tsang Yih。

中國駐緬甸大使館表示，已要求緬甸警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全，依法查處肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命財產安全。

由於局勢失控，緬甸軍政府14日已透過國家電視台宣布，蘭達雅及雪碧達(Shwepyithar)等區實施戒嚴。