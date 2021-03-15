隔夜薯條有救了！內行曝「起死回生撇步」：口感立馬升級

剛出爐的熱騰騰薯條總是最好吃，不過一旦擱置太久，薯條冷掉就會變得又硬又乾，口感不如現炸的好，到底有什麼方法可以讓冷掉的薯條重回美味呢？一名網友就在PTT請益大家「隔夜薯條起死回生的做法？」釣出不少內行分享自身妙招。

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原PO在PTT「cookclub」表示，因為妹妹公司辦活動，訂了一堆速食，剩下一大堆薯條冷了沒人要吃，就被妹妹搬回家了，她透露「至少20包中薯的量，大概有五、六公斤吧...未來幾周可能是薯條地獄。」

原PO接著說，自己大概想了一下，可以拿來做馬鈴薯濃湯和咖哩，版上先前也有網友拿來做可樂餅，但是想到要起油鍋就覺得很麻煩，因此便想請教大家「還有沒有什麼別的做法？」

▲網友在PTT提問「隔夜薯條如何重回美味？」釣出內行分享「起死回生撇步」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「加料當炒麵炒，澱粉類就有啦」、「加一點牛奶打糊煎煎餅？可以自己加高麗菜、肉片or海鮮」、「好像做成馬鈴薯沙拉也是可以的」、「加起司火腿成焗烤，墊在雞肉下去烤，吸收肉汁，口感秒升級」、「切碎重新塑型成薯餅，冷凍保存」、「切丁可以炒些蔬菜丁變成一道配菜，或加入蛋糊和蔬菜煎成餅，加入濃縮濃湯或白醬做成焗烤，總之，隔夜薯條蠻乾的，再當成酥脆鬆軟的馬鈴薯來用是不太可能了」、「薯條披薩」、「剁爛加水煮蛋拌勻變沙拉」。

另也有人直指「就放進烤箱烤一烤，酥脆薯條又可再度重現，然後看要加什麼口味的粉當作變換味道」、「拿個紙袋，然後用吹風機，就跟氣炸鍋的原理一樣（記得把薯條倒進紙袋裡）」、「放在碗裡上面灑起司絲，進烤箱加熱」。（編輯：許苡晴）