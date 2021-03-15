NBA／勇士斬龍頭為主將慶生 壽星Curry砍32分送走32歲
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-15 06:50:34｜2021-03-15 08:40:49
在陣中主將Stephen Curry歡度33歲生日的這一天，金州勇士沒有讓當家球星沒面子，全隊將士用命，在Andrew Wiggins全場16投、12中，高下轟下28分的帶領下，終場球隊以131:119擊敗聯盟龍頭猶他爵士。
勇士近期狀態並不好，上一場輸給快艇26分後，他們目前已經吞下了4連敗，戰績19勝19敗，這在競爭激烈的西區只能排名第9，因此Curry前一役也罕見地在場上怒吼，希望能喚醒隊友的作戰意識。而本場比賽勇士確實打出了一些不同的內容，狀元前鋒Wiggins今天顯然更有進攻欲望，不斷的衝擊籃下，16次出手就拿到了28分，為本季得分新高，還完成3次抄截；另外年輕後衛Jordan Poole今天也投進3顆三分球，拿到18分，兩人在第4節的表現幫助勇士維持領先，直到Curry重回球場。至於之前因為錯過檢測而被主帥Steve Kerr處罰降為替補的榜眼中鋒James Wiseman，此役也把怨氣出在場上，16投8中得到16分。而明星大前鋒則是繳出11分、12助攻、12籃板的「大三元」數據，另外還有4次抄截。至於今日壽星Curry，本場20投10中，投進6顆三分球，拿到全場最高的32分，另外還有9助攻、5籃板，在他帶領下，勇士此役三分球命中率高達51.7%，用一場勝利為自己慶生。爵士方面，明星中鋒Rudy Gobert拿到24分、28籃板，籃板數寫下本季單場新高，球星Donovan Mitchell攻下24分，主控Mike Conley得到23分、6助攻，替補砍將Jordan Clarkson轟21分，但今天沒能守住勇士外線攻勢，儘管球隊4人得分超過20分，依舊無法幫助球隊贏球。