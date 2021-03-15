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體育課最討厭啥項目？全場狂投「它」：毫無運動家精神

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 07:22:42

運動
▲有網友好奇提問「鄉民討厭哪一種體育項目？」結果許多人一致投給「它」，認為「根本毫無運動家精神」。（示意圖／取自pixabay）
除了補充課內知識外，學校每周都會安排體育課，讓學生到操場或體育館適時運動，兼顧身心發展。而近日就有網友好奇提問「鄉民討厭哪一種體育項目？」結果許多人答案幾乎一面倒，紛紛投給「它」，認為「根本毫無運動家精神」。
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原PO在PTT女孩板表示，像我滿討厭籃球的， 不喜歡這種近身黏在一起搶球的感覺，所以都玩桌球之類，維持良好社交距離的運動，「還有一種不算運動，只是教育部堅持要量的叫做『坐姿體前彎』， 基本上我是0公分，就是筋很硬，從國中到大學不知道為什麼都一直要量這個東西，只是羞辱人的測驗而已...」他並好奇詢問「鄉民討厭哪一種體育項目？」
▲網友在PTT討論最討厭哪種體育項目。（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT討論最討厭哪種體育項目。（圖／翻攝自PTT）
問題曝光，立刻掀起網友討論，大家紛紛留言「排球，手很痛」、「跳高、跳箱，直接趴上去」、「立定跳遠」、「需要跟人競爭互動的都討厭...坐姿體前彎我連0都碰不到QQ」、「桌球，需要精確控制力氣，平常都打排球籃球居多」、「最討厭跑步」、「棒球，花一堆時間在站著不動曬太陽上」、「運動的話大概排球吧！手會很痛」。
而被最多人點名的項目則是「躲避球」，「躲避球，肥宅體積太大容易出局」、「超討厭躲避球」、「躲避球啊，什麼暴力遊戲」、「躲避球+1，根本是毫無運動家精神的運動」、「籃球+1，坐姿體前彎是測柔軟度吧，不算是運動，躲避球也是，超級莫名其妙的，以傷害人為目的的比賽」。（編輯：許苡晴）
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