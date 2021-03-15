香港疫情反彈！健身房群組已109人中招、連續2晚封區檢測
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-15 07:04:18
香港的新冠肺炎疫情再度升溫，14日又公布新增24起確診個案，其中與健身中心URSUS Fitness有關的病例已累計至109人，不排除有超級傳播者出現，香港政府也再度實施封區檢測，以防疫情繼續擴大。
綜合香港媒體報導，香港14日新增24起確診，全部是本土病例，有10例找不到源頭。根據當局統計，西營盤健身房「Ursus Fitness」群聚感染事件已造成至少109人確診，成為繼去年底的跳舞群組後，規模第2大的群聚感染事件。香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，誰是Ursus Fitness感染群的源頭仍有待釐清，但不排除曾出現「超級傳播者」導致疫情快速蔓延，還需再觀察一週，才能確定群聚感染是否有受到控制。歐家榮也坦言，由於有個案的同住家人、甚至工作場所等出現第二代傳播，若未能有效控制，擔心病毒會再傳播開來，若有感染者在公眾場合散播病毒，將難以追查。此外，多宗源頭不明的個案出現，證明社區裡仍有很多隱形傳播鏈，情況仍不樂觀。由於與Ursus Fitness有關的患者，不少人都住在中西區半山一帶，所以在繼13日突襲封鎖半山羅便臣道雍景臺及殷樺花園進行強制檢測後，港府昨晚(14日)再度封鎖西營盤薄扶林道5座大廈，以及舊山頂道帝景園。
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