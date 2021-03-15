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NBA／交易截止日前豪賭一把　熱火報價兩球星籌碼曝光

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-15 07:30:12

Lowry和Aldridge
▲熱火有意換來Lowry和Aldridge。（圖／美聯社／達志影像）
NBA交易截止日在即，各隊也加快了談判協商的進度，根據體育媒體《HoopsHype》記者Michael Scotto報導，邁阿密熱火積極的追求Kyle Lowry和LaMarcus Aldridge，並且已經分別給暴龍和馬刺提出報價。
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上一季的東區冠軍熱火，本季因為傷病以及球隊新人陷入｢撞牆期｣，而使戰績有些掙扎。雖然近期在主將Jimmy Butler回歸後，10戰9勝有所起色，但球團仍希望能在季中進行交易，讓球隊戰力提升。
從馬刺宣布和Aldridge協議分手開始，熱火就是追求這名明星大前鋒最積極的球隊，Scotto表示他們將拿出Avery Bradley、Maurice Harkless和Meyers Leonard作為籌碼，同時匹配一部份的薪資。
另外為了保證雙方交易合約能配平，熱火會多給出一份持底薪合約的球員，可能是Chris Silva或KZ Okpala，還要向馬刺送出選秀權作為補償。
熱火給出的球員雖然不是馬刺想要的潛力股，但是這3人的合約都即將解套，Harkless將在本季結束後合約到期，Bradley和Leonard季後都是球隊選項，球團可以自己選擇是否續約。
而且以馬刺的慣性來說，他們不會直接進行擺爛，而是維持戰績的同時、逐步完成重建，這3人都還有一定的戰力，可以補上Aldridge離去後的空缺。
另一方面，熱火也報價給暴龍，他們願意出Goran Dragic、Kelly Olynyk和Kendrick Nunn作為籌碼，來交易Lowry，增強後場戰力。
相比和馬刺的談判，熱火給暴龍出的球員都是主力輪換，而且Nunn相當年輕，前2季打下來場均為14.9分，表現不差。由於Lowry的合約將在本季後結束，他屆時將成無限制自由球員，暴龍在不希望空手而回的情況下，應該會詳加考慮這份報價。
Lowry本季未入選明星賽，但他依舊是聯盟最老練的控衛之一，他賽季場均18分、7.2助攻、5.5籃板，三分球命中率有40.3%，製造進攻犯規的能力仍是一絕。
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