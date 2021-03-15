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跪壓梅根脖頸諷女王種族歧視！法《查理週刊》新作惹議

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-15 07:49:30

▲法國知名的諷刺雜誌《查理週刊》，最新一期封面拿英國女王和梅根諷刺佛洛伊德之死。（翻攝CHARLIE HEBDO推特）
▲法國知名的諷刺雜誌《查理週刊》，最新一期封面拿英國女王和梅根諷刺佛洛伊德之死。（翻攝CHARLIE HEBDO推特）
英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)日前接受美國脫口秀節目專訪，意外引爆種族歧視爭議，英國王室因此飽受輿論壓力，連法國知名的《查理週刊》都忍不住以此事當梗，在最新一期雜誌封面上大搞Kuso，以去年美國著名的非裔男之死，嘲諷英國女王種族歧視，再度掀起熱議。
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根據《CNN》等外媒報導，法國諷刺雜誌《查理週刊》近日再次發表爭議作品，封面以「梅根為何離開」為題，繪出英國女王伊利莎白二世(Elizabeth II)，雙眼鮮紅、面帶邪惡笑容，以膝蓋狠壓梅根脖頸的畫面，而梅根則趴在地上表示「因為我再也無法呼吸了」。
此畫明顯是以去年美國明尼蘇達州的非裔男子佛洛伊德，遭白人警員執法過當、壓頸致死的事件為題材。當時佛洛伊德事件在美國掀起大規模示威潮，以及非白人族群的反彈，「我無法呼吸」、「黑人的命也是命」也成為抗議活動中隨處可見的標語。
雖然哈利與梅根在專訪中，並沒有點名英國女王，甚至還對其相當讚賞，但專訪內容仍導致英國王室形象受損，也有人認為梅根的言論經過仔細算計，因她明白種族歧視這張牌能在美國、乃至全球造成多大影響力。
雖然《查理週刊》一向以諷刺漫畫聞名，會拿此事當梗似乎並不奇怪，但還是有人不樂見週刊的做法，認為梅根的情況與佛洛伊德不完全相同，開這種玩笑也無助於打破種族藩籬、改善種族歧視。
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