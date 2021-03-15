足球／C羅戴帽見證歷史 球王比利正式承認自己已被超越
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-15 08:06:16
尤文圖斯當家前鋒、世界上最佳的球星之一「C羅」Cristiano Ronaldo，今(15)日用表現證明自己的故事還未結束，他在義甲的比賽中完成生涯第57次「帽子戲法」，個人進球數來到770顆。「球王」比利(Pele)賽後也發文致敬後輩、正式祝賀他超越自己記錄。
C羅近期因為未能幫助球隊在歐冠更進一步，而成為眾矢之的，不過此役他在義甲對卡利亞里的賽事，個人單場打進3球，完成帽子戲法，帶領尤文圖斯以3:1贏球。其實早在之前，C羅打進760球時，就有人認為他已經超越了奧匈帝國球星Josef Bican成為史上總進球王。然而，由於早期足球史數據統計不全，因此一些「遠古大神」的進球數往往只能自由心證，也讓前者的紀錄存在一些爭議。正式比賽進球的世界紀錄到底是幾顆？目前的定案就是Bican的759顆，但比利曾誇口自己進球數破千(實際認定為757)，過去也有數據統計認為Bican進了805球，而不是只有759或756球。但今天比利本人展現風度，親自承認C羅超越了自己，他在社群網站上寫道，「Cristiano，生活是一次單飛，每個人都有自己的旅程。你的旅途是多麼的美妙！我非常敬佩你，也喜歡看你踢球，這從來不是秘密。祝賀你打破了我的正式比賽進球紀錄，我唯一遺憾就是今天沒能到場給你一個擁抱，但我留下這張照片是為了向你表示敬意，懷著深情，這象徵一段存在多年的友誼。」而C羅對於自己超越偶像，也在IG上表示是莫大榮幸，比利正式比賽承認的進球是757顆，不過前者出於致敬，把他在表聖保羅州立大學的9個進球和代表巴西軍隊的1個進球都算進去，因此認定是767顆，也因此直到今天才在個人社群網站發文慶祝。「世界變了，足球也變了，但這並不意味著我們可以根據自己高興修改歷史。今天，當我達成職業生涯正式比賽770球，我的第一句話就是直接對比利說，世界上沒有球員不是聽著他的比賽、他的進球和他的成就的故事長大的，我也不例外。」C羅感性寫道，「正因為如此，當我登上世界進球榜首位時，充滿了喜悅和自豪，打破比利的紀錄是我小時候在馬德拉成長時做夢也想不到的。」最終，C羅感謝所有和自己一起走過這段奇妙旅程的人，包括隊友和對手，還有所有的足球迷，以及家人和好友。「現在我迫不及待想要迎接下一場比賽和挑戰！下一個紀錄和獎盃！相信我，這個故事還遠遠沒有結束。未來就是明天，尤文圖斯和葡萄牙還有很多獎杯要贏！」