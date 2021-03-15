NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

川普評專訪私下指梅根「不是好人」　怕被消失不敢公開

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-15 09:05:34

▲美國前總統川普，與英國哈利王子的妻子梅根，數年前就曾結下樑子，現在又傳出川普於專訪風波後曾私下透露，說梅根不是好人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普，與英國哈利王子的妻子梅根，數年前就曾結下樑子，現在又傳出川普於專訪風波後曾私下透露，說梅根不是好人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)日前在專訪中，大爆妯娌不合、英國王室存在種族歧視等內幕，在英美引發兩極評價。曾在美國前總統川普身邊任職的幕僚透露，川普在該專訪播出後，曾私下指梅根「不是好人」，但怕會像英國名嘴皮爾斯摩根(Piers Morgan)一樣「被消失」，所以沒有公開表態。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《福斯新聞》報導，曾任川普政府高級通訊顧問的米勒(Jason Miller)，上週三接受川普前策士班農(Steve Bannon)於節目「戰情室」(War Room)的訪問時，透露川普曾對他說:「我說過梅根不是好人，現在所有人都看到了。我是站在皮爾斯摩根那一邊的，皮爾斯摩根很棒、很了不起，因為他批評梅根，人們想他消失。」
米勒還說，川普曾想公開評論專訪，但因為怕會跟皮爾斯摩根一樣，因說錯話而告別公眾視野，最後選擇作罷。
▲英國名嘴皮爾斯摩根因為在節目上批評梅根的專訪，而在收到大量投訴後離職。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國名嘴皮爾斯摩根因為在節目上批評梅根的專訪，而在收到大量投訴後離職。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
皮爾斯摩根在哈利夫婦的專訪播出後，曾於英國電台節目上大肆批評梅根，說她有關王室種族歧視、想輕生的言論有誇大成分，結果導致英國通訊管理局(Ofcom)收到逾4萬起的投訴，包含梅根本人。後來摩根雖然決定辭職，但仍拒絕道歉。
就算沒有專訪事件，川普與梅根的樑子早在幾年前就結下，早於2016年，梅根就表示會在總統大選時投給希拉蕊而非川普︰「不是因為她（希拉蕊）是女性，而是不想看到川普欲塑造出來的模樣」，公開批評川普仇視女性；而川普也在數年後接受英媒訪問時表示，梅根的言論令人討厭。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字

NOW民調中心

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
12.33%87.67%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
72.5%27.5%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
4.81%95.19%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀