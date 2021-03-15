川普評專訪私下指梅根「不是好人」 怕被消失不敢公開
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-15 09:05:34
英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)日前在專訪中，大爆妯娌不合、英國王室存在種族歧視等內幕，在英美引發兩極評價。曾在美國前總統川普身邊任職的幕僚透露，川普在該專訪播出後，曾私下指梅根「不是好人」，但怕會像英國名嘴皮爾斯摩根(Piers Morgan)一樣「被消失」，所以沒有公開表態。
根據《福斯新聞》報導，曾任川普政府高級通訊顧問的米勒(Jason Miller)，上週三接受川普前策士班農(Steve Bannon)於節目「戰情室」(War Room)的訪問時，透露川普曾對他說:「我說過梅根不是好人，現在所有人都看到了。我是站在皮爾斯摩根那一邊的，皮爾斯摩根很棒、很了不起，因為他批評梅根，人們想他消失。」米勒還說，川普曾想公開評論專訪，但因為怕會跟皮爾斯摩根一樣，因說錯話而告別公眾視野，最後選擇作罷。皮爾斯摩根在哈利夫婦的專訪播出後，曾於英國電台節目上大肆批評梅根，說她有關王室種族歧視、想輕生的言論有誇大成分，結果導致英國通訊管理局(Ofcom)收到逾4萬起的投訴，包含梅根本人。後來摩根雖然決定辭職，但仍拒絕道歉。就算沒有專訪事件，川普與梅根的樑子早在幾年前就結下，早於2016年，梅根就表示會在總統大選時投給希拉蕊而非川普︰「不是因為她（希拉蕊）是女性，而是不想看到川普欲塑造出來的模樣」，公開批評川普仇視女性；而川普也在數年後接受英媒訪問時表示，梅根的言論令人討厭。
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