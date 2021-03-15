葛萊美獎／女力爆發！碧昂絲9歲女兒開胡摘獎

第63屆葛萊美頒獎典禮（

Grammy Awards

）由於疫情關係延期至台灣時間今（15）早舉行，並改以線上直播僅有藝人無觀眾在現場的方式進行。而在典禮開始前，已經頒發許多獎項，其中天后碧昂絲與女兒合作的歌曲拿下最佳音樂錄影帶獎。

我是廣告 請繼續往下閱讀

本屆葛萊美獎可以說是女力爆發，碧昂絲（Beyoncé）以9項提名領先，泰勒絲（Taylor Swift）、杜娃黎波（Dua Lipa）、嘻哈歌手Roddy Ricchy則是入圍6項，緊追在後；這之中除了Roddy Ricchy外，其他都是女性。

在典禮開始前，碧昂絲與9歲女兒Blue Ivy Carter合作的歌曲《Brown Skin Girl》獲得了最佳音樂錄影帶獎（Best Music Video），讓Blue Ivy Carter成為最年輕的葛萊美獎得主之一。

▲碧昂絲（右）與女兒Blue Ivy Carter合作的歌曲《Brown Skin Girl》獲得葛萊美獎最佳音樂錄影帶獎。（圖／美聯社）

而稍早則是開出了Best New Artist（年度最佳新人），由今年26歲的Megan Thee Stallion拿下，同時她跟碧昂絲合作的歌曲《Savage》也奪下了「最佳嘻哈表演獎」（Best Rap Performance）。