葛萊美獎／女力爆發！碧昂絲9歲女兒開胡摘獎
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-15 09:11:25｜2021-03-15 09:55:45
第63屆葛萊美頒獎典禮（Grammy Awards）由於疫情關係延期至台灣時間今（15）早舉行，並改以線上直播僅有藝人無觀眾在現場的方式進行。而在典禮開始前，已經頒發許多獎項，其中天后碧昂絲與女兒合作的歌曲拿下最佳音樂錄影帶獎。
本屆葛萊美獎可以說是女力爆發，碧昂絲（Beyoncé）以9項提名領先，泰勒絲（Taylor Swift）、杜娃黎波（Dua Lipa）、嘻哈歌手Roddy Ricchy則是入圍6項，緊追在後；這之中除了Roddy Ricchy外，其他都是女性。在典禮開始前，碧昂絲與9歲女兒Blue Ivy Carter合作的歌曲《Brown Skin Girl》獲得了最佳音樂錄影帶獎（Best Music Video），讓Blue Ivy Carter成為最年輕的葛萊美獎得主之一。而稍早則是開出了Best New Artist（年度最佳新人），由今年26歲的Megan Thee Stallion拿下，同時她跟碧昂絲合作的歌曲《Savage》也奪下了「最佳嘻哈表演獎」（Best Rap Performance）。
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