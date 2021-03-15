水利防災文物展　一樓高「大型三軸壓縮試驗儀」見證歷史

科工館「認識水年華」展覽，開幕之際洽好遇到缺水的議題，也借此呼籲大眾愛護有限的水資源。其中一件半世紀前專為建設曾文水庫特製高達一層樓的「大型三軸壓縮試驗儀」為此次展出焦點，可一覽曾文水庫建設的時代背景，並同時呈現試驗儀的考究成果。

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即日起至4月11 日於科工館舉辦「認識水年華—水利防災文物展」。科工館館長陳訓祥特別感謝行政院災害防救辦公室、水利署及水利規劃試驗所，在科工館執行我國災防科技物件搜藏計劃案上的大力支持。

▲觀眾可以透過文物展示，瞭解平時用水的便利，來自龐大且環環相扣的各項水利工程工作。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.15）

本次展出焦點是一套三件含有電動夯實機、試體搬運機、大型三軸壓縮試驗儀，在民國50年代建設曾文水庫之試驗儀器。現場除了可見大型三軸整套設備外，還可看見用於大型三軸 1:1 原尺寸的土壤試體實體（直徑 300mm*高 600mm），與當年製作試體的模具。

另一方面，現場也展出用於量測河流、湖泊及管道的水流速度之旋杯式流速儀與森式流速儀；還有在進行水利工程規劃時用於模擬試驗所使用的模型，例如管柵取水工模型、阿公店水庫溢洪管改建前模型等十多件文物。觀眾可以透過文物展示，瞭解平時用水的便利，來自龐大且環環相扣的各項水利工程工作。