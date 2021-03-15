水利防災文物展　一樓高「大型三軸壓縮試驗儀」見證歷史

科工館「認識水年華」展覽，開幕之際洽好遇到缺水的議題，也借此呼籲大眾愛護有限的水資源。其中一件半世紀前專為建設曾文水庫特製高達一層樓的「大型三軸壓縮試驗儀」為此次展出焦點，可一覽曾文水庫建設的時代背景，並同時呈現試驗儀的考究成果。
即日起至4月11 日於科工館舉辦「認識水年華—水利防災文物展」。科工館館長陳訓祥特別感謝行政院災害防救辦公室、水利署及水利規劃試驗所，在科工館執行我國災防科技物件搜藏計劃案上的大力支持。經濟部水利署副署長王藝峰提到，最近臺灣面臨57年來最嚴重的旱災，藉由這些水利防災文物的展出與早年水庫建設歷史的回顧，可以讓民眾了解水利建設的完成是需要全民的共識以共同面對未來可能的氣候變遷及各種災害。
本次展出焦點是一套三件含有電動夯實機、試體搬運機、大型三軸壓縮試驗儀，在民國50年代建設曾文水庫之試驗儀器。現場除了可見大型三軸整套設備外，還可看見用於大型三軸 1:1 原尺寸的土壤試體實體（直徑 300mm*高 600mm），與當年製作試體的模具。
另一方面，現場也展出用於量測河流、湖泊及管道的水流速度之旋杯式流速儀與森式流速儀；還有在進行水利工程規劃時用於模擬試驗所使用的模型，例如管柵取水工模型、阿公店水庫溢洪管改建前模型等十多件文物。觀眾可以透過文物展示，瞭解平時用水的便利，來自龐大且環環相扣的各項水利工程工作。