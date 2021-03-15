台股早盤平盤上下震盪 台積電17日除息早盤弱勢
記者許家禎/台北報導
2021-03-15 09:53:42
美股周五（12日）漲多跌少，亞股今（15）日也小漲小跌，台北股市今日開盤漲1.4點，加權股價指數以16256.58點開出後也在平盤上下震盪。本周三（17日）台積電將除息2.5元，兩大外資正向評價，而今日早盤跌約0.4%，來到611元上下。其他電子龍頭股休息，盤面焦點則是觀光股，王品、雄獅、晶華、寒舍、鳳凰漲約2%到逾6%。
美股道瓊指數周五上漲293.05點，或0.90%，收32,778.64點；標普500指數上漲4.59點，或0.12%，收3,943.93點；那斯達克指數下跌78.81點，或0.59%，收13,319.86點；費城半導體指數上漲32.05點，或1.07%，收2,965.09點。台北股市今日開盤漲1.4點，加權股價指數以16256.58點開出，之後也在平盤上下震盪，9點半左右台股來到盤下。權值股台積電將於17日除息，每股配發2.5元現金，股東含零股總人數逾94萬人，將釋出約648億元，外界關注除息行情，而摩根大通及高盛證券外資最新報告仍正向評價，台積電今日早盤跌0.4%，來到611元。其他，聯發科相對強勢，漲1%多，來到908元。京元電漲2%，來到40.9元。不過，南亞科、群創、友達弱勢跌逾1%，日月光、聯電則跌2%上下。而今日觀光股為盤面焦點，美食-KY、王品、雄獅漲2到3%。晶華、寒舍、新天地漲1到2%。鳳凰漲逾6%、山富漲2.5%、五福漲4%。