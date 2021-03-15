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布林肯稱台為「國家」　華爾街金融大亨：美將承認台灣

國際中心林孝萱 /綜合報導

2021-03-15 10:11:43

對沖基金海曼資本（Hayman Capital Management l.p.）創辦人巴斯（Kyle Bass）
▲對沖基金海曼資本（Hayman Capital Management l.p.）創辦人巴斯（Kyle Bass）曾在個人推特上力挺香港民主、批評世界衛生組織（WHO）處理新冠疫情不當。（圖／翻攝自Money&Markets）
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週三（10）出席聯邦眾議院外交委員會聽證會時，除了肯定台灣的民主與科技，更稱呼台灣是一個能對世界有貢獻的「國家」（country），引起外界關注。華爾街金融大鱷、對沖基金海曼資本（Hayman Capital Management l.p.）創辦人巴斯（Kyle Bass）甚至在個人推特上寫道「美國將承認台灣」。
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美國媒體報導，加州共和黨眾議員金（Young Kim）曾呼籲美國支持台灣參與民主高峰會（Democracy Summit），回應金的提問時，布林肯說道「我同意你的看法：台灣是強健的民主政體、科技強權，也是個能為人民、全世界作出貢獻的國家。新冠肺炎（COVID-19）疫情就是個好例子。」
報導指出，美國國務院曾經有一段時間避免以「國家」稱呼台灣，以免觸及「一中原則」。川普政府執政時期，美台關係快速強化，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在任期最後幾日宣布取消多年的每台交流限制。
針對布林肯的發言，對沖基金海曼資本創辦人巴斯（Kyle Bass）在個人推特上轉發Taiwan News的連結，並強調台灣是個擁有2400萬人口的國家，台灣並非中國，甚至大膽預測美國將承認台灣。巴斯還在推文末標記中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進、中國駐美國大使崔天凱，但胡錫進、崔天凱都沒有透過個人推特回應。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲美國海曼資本創辦人巴斯在推特上分享布林肯稱呼台灣為「國家」的新聞。（圖／翻攝自Twitter）
 
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