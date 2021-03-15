發揚在地職人文化 樂活創意家為愛一頭栽進皮革世界
記者陳志仁／新北報導
2021-03-15 10:28:28
鼓勵藝術創作者勇於追求夢想，空軍三重一村為開放4間眷舍作為駐村空間；其中17號眷舍的Bluecat工作室，是由承襲細緻的皮革工藝，並以嚴選原料品質聞名的許成瑋進駐，而當初會一頭栽進皮革的世界，竟是與終身大事有關。
38歲的許成瑋，也是土生土長的在地三重人，6年前為了累積求婚時的影片素材，特意買了智慧型手機，由於價格不菲，於是想買合適的皮套來保護手機，尋遍各處卻苦無滿意的皮套，反倒決心自己動手做，結果竟是一頭栽進了皮革的世界。許成瑋指出，當時為了做出自己滿意的皮套，參閱了許多書籍自學研究，為此還比購入手機花上好幾倍的金錢與心力，連當時的未婚妻黃筱穎都加入討論，沒想到後來還做出了心得；黃筱穎則是略帶羞澀的說，最巧的是空軍三重一村還是兩人剛交往時的約會地點之一。樂活創意家許成瑋強調，家庭式工廠曾是三重繁榮景象的象徵，新生代的Bluecat將在地老師傅工藝串接，發揚在地職人文化，參觀的民眾可看到一張皮革原貌，如何透過設計師的雙手，將純粹的傳統工藝，用新的設計思維，從製版、裁皮、一針一線的縫紉。 新北市政府文化局表示，工作室也展示執業中的二戰時代老車縫機，並保留齒輪痕，搭配嚴選的日本車縫線，讓製品更有復古的風味，聽到這台阿嬤年紀的老車縫機，執業時的答答車縫聲，似乎講述著時光的故事；更多的詳情，請上空軍三重一村的網站查詢。