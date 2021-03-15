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二度回應同居疑雲　王定宇堅稱：太太知情、房租8千太貴

記者吳承翰、陳明安／台北報導

2021-03-15 10:35:11｜2021-03-15 11:18:29

王定宇
▲民進黨立委王定宇回應和同黨發言人顏若芳同居一事，他強調太太都知情，且一個月租金8000元對他來說還是太貴。（圖／記者陳明安攝，2021.03.15）
民進黨立委王定宇上周二爆出與同黨發言人顏若芳同居，引發軒然大波。連日來他照常上節目、參與地方活動，但都沒對此議題出面回應。今（15）日上午，王定宇出席立法院外交國防委員會，質詢前連兩度受訪，都堅稱他的太太、家人都知情，承租時間約5個月，現已退租，王定宇表示，這件事讓支持者擔心、也耗費太多媒體關注力，希望能到此為止。
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王定宇上午8點15分到外交國防委員會簽到，以及10點要質詢前，各受訪過一次。這兩次媒體訪問，他都強調跟顏若芳是房東與房客間的關係，持續大約4、5個月，太太從一開始就知情。媒體追問為何會選擇跟顏若芳承租？王定宇表示他選過好幾個地點，顏若芳只是其中一個，至於未來不租顏宅後要住哪，王表示會繼續尋覓。
另有媒體問及，每個月8000元的房租，以台北市來說相當低廉，讓不少年輕人聽了都很羨慕，未來是否會推動居住正義，讓大家都能租得起？王定宇則連稱「8000元對我來說還是太貴了。」
在王定宇結束質詢後，媒體試圖再追問釐清王定宇打卡時是否人都在當地、以及事發後有沒有跟顏若芳聯絡，王則表示，他光是這個上午就針對這個議題受訪兩次，已經足夠了，並強調對他來說用照片打卡不代表人在現場，且事發後就沒跟顏再聯絡，也不了解顏的狀況。
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