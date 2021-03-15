Tag人物／不用靠中國！ 鳳梨大王農業轉型創破億商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺灣中南部是鳳梨的主要產地，地理環境在北回歸線以南日照時間長，種出來的鳳梨甜度高、水分飽滿，然而花蓮瑞穗鄉的環境則與其不同，四面高山環繞、依附中央山脈而生、日照時數不及北回歸線以南地區長，鳳梨較小顆，當地的土鳳梨帶有一種獨有的水果甘甜滋味，在1960年代台灣鳳梨公司在玉里建設鳳梨工廠，當時已保證價格無限量收購土鳳梨，楊清茂的父親也在當時成為了第一批開始種植土鳳梨的農民，好光景維持了十年之久，台鳳宣布廠房外移，長期仰賴種植鳳梨維生的農民陷入生計困難，楊清茂從父親手中接下鳳梨田，深知不能太過仰賴單一通路，這個想法意外的讓富興村的鳳梨田再度生意盎然了起來。
楊清茂：「我們應該要思考說，產品不能依靠單一通路，我們要分擔風險。」接手後，楊清茂首先朝各方打開通路，主動向知名鳳梨酥品牌毛遂自薦，同時建設加工廠，增加鳳梨的附加價值、延長保存期限，這讓社區內的農民有了固定基本收入，他居安思危有了台鳳的前車之鑑，楊清茂深刻了解不能將雞蛋放在同一個籃子裡，在十年前楊清茂從在地代耕大戶，轉變為社區發展推手，他邀集村民一同參加農委會水保局農村再生計畫，將社區從一級農業到二級加工，如今邁向第三級的農業生態觀光目標發展。
富興村的人口包含了閩南、客家、原住民等族群，楊清茂回想起轉型過程中，也是經歷一番掙扎，例如要協調、要溝通，即使已經談好了將近100公頃的鳳梨通路，也會擔心如果企業突然失約農民的生計該怎麼辦？楊清茂坦言，若是企業反悔他也無法承擔農民的損失，秉持著初衷在轉型這條路上一步一腳印，如今每當楊清茂開口要鳳梨，社區農民一呼百應，會各自協調好自家的鳳梨數量交到產銷班，富興村的鳳梨產值從轉型前的800萬收入轉變為8000萬，旅行團帶來的商機更有望突破1億的年收入，大大改善了社區農民的生活，也讓青年有了返鄉打拚的念頭。
楊清茂的鳳梨田走過黃金歲月、也嚐過頓失所依的滋味，面對未來他秉持一個信念「危機就是轉機」，即使中國拒絕臺灣鳳梨出口，對臺灣農民造成不小的衝擊，卻也是一個思考的機會「我們過度仰賴一個地方的出口，真的是一件好事嗎？還是我們可以將自己的產業轉型，讓農業更精緻化，推動地方發展，這些都是值得深思的問題。」【Tag人物小檔案】楊清茂˙身份：產銷班班長，積極推動鳳梨產業˙每年賣出鳳梨：4000萬顆˙鳳梨品種：土鳳梨、金鑽鳳梨˙觀光農場：花蓮縣瑞穗鄉連興路73號《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。