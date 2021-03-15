名家論壇》阿術克斯／慎防中國威脅已經是國際共識

世界都如此了，台灣更不能掉以輕心。看看近期英國著名智庫Civitas發佈的一篇研究報告，對紅色勢力在英國學術圈的滲透提出警告。該報告調查發現有半數羅素大學集團成員（The Russell Group，由24所英國頂尖研究型大學組成的聯盟）及研究機構與具有解放軍色彩的中國企業、大學存在學術合作關係，且研究成果可能最終被作為軍事用途，協助壯大中國的軍事實力。該報告指出，中國特別對航太、無人機、雷達、人工智慧、資料科學，及人臉辨識等技術感興趣，經常透過學術交流計畫或派遣留學生前往國外學術機構學習，可疑的是，許多參與學術計畫的中國機構是軍火製造商，或者有從事商業間諜活動的不良紀錄！這些技術的外流，將產生嚴重的後果：例如被用來製造導彈、新一代戰機，或甚至核武，足夠威脅區域穩定；又例如AI和人臉辨識技術，廣泛被使用作為維穩監控工具，可能加劇中國政府對少數民族及政治異議者的迫害。事實上，在習近平的強軍策略下，中國多所大學與民間企業加入了「軍民融合戰略」共建計劃，這些機構除了平時協助軍事科技的研發，戰時還能直接支援戰場，因此「軍」與「民」的界線早已模糊化。近日深圳一家無人機民營業者在微信上自曝派遣兩名員工配合解放軍在中印邊境進行偵察任務，就是最好的例子，這也難怪早在2017年美國軍方早有先見之明，全面停用大疆（DJI）公司生產的民用無人機。紅色勢力能滲透歐洲學術界，在於利用各國政府長期尊重學術自由的傳統，而盡量不干涉學術活動，導致學術機構與中國研究人員、組織的交流缺乏監督機制。再加上歐洲國家不瞭解中國政府對民間的掌控度，及黨政軍與民營企業錯縱複雜的關係網絡，普遍對中共缺乏防衛意識而沒有特別為其量身打造一套非民主國家才適用的管理制度。對比之下，美國在去年便將多數具有軍方色彩的民間企業列入實體清單（Entity list），限制在境內的投資和進出口活動，更在年底增列59間被評估有侵害人權、危害國家安全事實的企業。除此之外，也透過撤銷簽證、凍結資產、禁止入境等措施制裁參與軍民融合戰略的中國公民，防止敏感技術和智慧財產遭不當使用。當歐洲開始注意中國勢力在學術圈的滲透，決定辨識盤點軍系企業、審查大學與中國企業的往來活動，而美國也將華為、小米、海康威視等公司視為具解方軍背景企業並列入實體清單制裁，台灣作為中共「解放」的對象，卻缺乏明確的學術交流規範，屢屢有中國邀請民間人士至對岸「文化交流」，實則進行統戰和大外宣的例子發生。此外，行政院去年說會發佈的「禁止採購資安清單」，時隔一年仍不見下文，如此毫無警覺性的作為，是潛在的國安破口。中國近年來致力於強化國際經濟、軍事、政治影響力，誇口在2049超越美國，成為全球霸權，以完成習近平的「百年馬拉松」計畫，但其擾亂區域和平，以及在西藏、香港、新疆等地區侵害人權的種種惡行，讓民主國家紛紛擔憂中國鷹派勢力抬頭將會破壞全球秩序。面對中國更大威脅的台灣，比起歐美國家反而欠缺積極應對的策略，應該盡快完善立法以及行政措施防堵滲透才行。●作者：阿術克斯／資深國會幕僚●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com