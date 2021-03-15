葛萊美獎／BTS遺憾擦身 女神卡卡抱走最佳演出組合
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-15 11:02:36
第63屆葛萊美頒獎典禮因疫情關係延期至台灣時間今（15）早舉行，並改以線上直播僅有藝人們在現場無觀眾的方式進行，而南韓人氣男團BTS防彈少年團，首度入圍葛萊美獎的「最佳流行合唱／演出組合獎」，可惜最後該獎則是由女神卡卡與亞莉安娜合作的歌曲《Rain On Me》奪下。
防彈少年團去年以單曲《Dynamite》奪下美國告示牌冠軍單曲，還入圍了葛萊美獎的「最佳流行合唱／演出組合獎」，這些光榮戰績都是南韓歌手的「第一次」，雖然最後沒有得獎，但粉絲都給予他們打氣。此外，今年許多獎項都是在正式的頒獎典禮前開出，防彈少年團入圍的該項便是其中之一，而此獎項由女神卡卡、亞莉安娜合作的歌曲《Rain On Me》拿下。得知獲獎後，亞莉安娜興奮的在社群媒體上發文感謝女神卡卡，還親暱的稱呼對方「Mother Monster」，並表示：「深深感激這次的合作經驗，很榮幸能跟妳在雨中共舞，恭喜王后。」最後則是用義大文寫下「我愛妳」。
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