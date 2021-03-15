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美西暴風雪侵襲　丹佛機場關閉多條公路封閉

中央社

2021-03-15 11:08:25

美西暴風雪
▲美西近日遭到暴風雪襲擊，丹佛國際機場因此暫時關閉，多條主要公路也遭到大雪掩埋被迫封閉。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社丹佛14日綜合外電報導）危險的冬季風暴今天侵襲美國洛磯山脈（Rockies）與西部平原（Plains）部分地區，繁忙的丹佛國際機場因大雪關閉，多條主要公路也被迫封閉。
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國家氣象局（National Weather Service）表示，高海拔地區降雪預料會達1公尺以上，懷俄明州夏延（Cheyenne）中午前降雪量已達65.5公分，刷新該市2天降雪紀錄。
氣象局的夏延辦公室在推特推文說：「待在家裡。（否則）你將會受困！」
而在科羅拉多州東部，時速72公里的強風迫使國家氣象局今天下午對科林斯堡（Fort Collins）到城堡岩（Castle Rock）約145公里的狹長地帶發布暴風雪警報，丹佛都心區也在警報範圍內。氣象局表示，丹佛都會區中午前降雪量30公分，晚間降雪趨緩前應該還會再降下20公分瑞雪。
全國第5繁忙的丹佛國際機場（DenverInternational Airport）中午前降雪量超過48公分，迫使6條跑道全部關閉，但由於週末超過2000個航班先前已經取消，機場關閉幾乎沒有影響。
而受到強風與大雪影響，科州超過5萬7000戶停電，70號、25號和80號州際公路也都被迫關閉。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100315
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