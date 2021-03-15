國軍服裝供售站大直門市開幕 官兵可用app買軍服
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-15 11:48:32
國防部國軍服裝供售站大直門市今（15）日舉行開幕典禮，提供國軍官兵套量尺寸及選購等服務。官兵可依喜好到實體店面或用網路、手機APP等方式訂購服裝後，除能指定取貨的全聯福利中心，還能宅配到家或營區，全台更有120間全聯門市提供免運費服務，讓軍服撥補更便利。
國軍服裝供售站大直門市開幕典禮，由國防部長邱國正親臨主持，並邀請協力廠商嘉裕西服、全聯代表出席。國防部表示，為落實國軍官兵生活照顧，並精進以往採「定期、定項、定量」服裝供補模式，自民國105年起逐步推動國軍「服裝供售站」委商營運，經多次研討會議完成計畫評估，續於107年10月執行試行驗證，針對官兵滿意度問卷調查及市場反應實施檢討和滾動式修正。未來官兵可依需求自行運用配發額度至「服裝供售站」選購日常生活、操課訓練所需服裝，有效提升服裝供補效率與品質。國防部表示，國軍「服裝供售站」採「實體店面」與「網路商店」併行，分於北、中、南及花東等地區設置15處實體店面及3個服務據點(如附表)；並輔以「網路訂購」模式，官兵可透過手機APP或訂購網頁，隨時、隨地下訂，配送至指定地點(如營區、住家、超市商店)，提供便捷、多元選購途徑。未來將在既有基礎上，持恆精進服裝供售制度，滿足國軍穿著實際需求，讓所有官兵享受更優質的生活品質。為考量國軍官兵服裝狀況差異及滿足實際穿著需求，國防部變更現行服裝供售做法，從原本「撥補制」改為「儲值制」，人員可運用 9,860元額度、女性8880元(扣除發放代金980元)，從2018年10月1日起，在桃園中壢龍岡、新竹湖口營區試行一年。第二階段「正式營運」將結合福利處福利站據點位置及三軍司令部實際需求，預計設置18處實體店面（營外11處、營內7處），2021年3月全台開始營運。嘉裕西服主要承包海空軍軍服服務，嘉裕表示，全台國軍服裝供售站也都於今日正式開幕營運，空軍服裝供售站行動巡迴車也將往來各基地，提供官兵軍服丈量服務。