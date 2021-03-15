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麥寮增燃氣機組取代三接？行政院：無助解決南電北送

記者劉育辰／台北報導

2021-03-15 11:32:45｜2021-03-15 11:37:29

羅秉成
▲外傳蔡政府將以麥寮方案取代三接案，行政院發言人羅秉成15日表示，即便麥寮電廠增設燃氣機組，仍無法解決北部缺電及南電北送的問題。（圖／行政院提供）
外傳執政黨將以麥寮電廠增設燃氣機組、興建天然氣接收站的方案取代三接（天然氣第三接受站）。不過，行政院發言人羅秉成今（15）日表示，雖然所謂的「麥寮方案」可以加速中南部減少燃煤的腳步，但因麥寮電廠距離大潭電廠過遠，無法配合三接原訂北部供電需求，也無助於解決南電北送的問題。
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羅秉成指出，外界所謂的「麥寮方案」，並非三接的替代方案。麥寮電廠若能增設燃氣機組、興建天然氣接收站，固然可以加速中南部減少燃煤的腳步，達到整體「增氣減煤」的政策目標，但麥寮電廠距離大潭電廠過遠，不是也不會成為第三接收站的替代方案或備案。
羅秉成強調，雲林麥寮電廠距離桃園大潭電廠超過180公里，若採取麥寮接氣給大潭發電，需另建一條180公里新管線，工程難度高，時程難以估算。同時，新建天然氣接收站及電廠還需經環評等相關作業，經濟部的保守評估至少要耗時6年以上。距離太遠、時程太長，顯無法配合三接原訂北部供電需求，無助於解決南電北送的問題。
羅秉成表示，台灣從民生用電、醫療需求到科學園區，都需要穩定的電力，第三接收站若無法如期完工，勢必會造成減少燃氣而增加燃煤的結果，也會增加電力併網風險與中南部電廠的負擔與壓力。政府會持續積極說明讓民眾充分了解政府「增氣、減煤、非核、綠能」的能源轉型政策。
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