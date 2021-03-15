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大範圍沙塵暴襲中國北方！昏黃一片　居民：活像在火星

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-15 11:40:58｜2021-03-15 11:43:38

▲中國北方遭逢近10年最強沙塵暴，北京市15日一早便是昏黃一片。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國北方遭逢近10年最強沙塵暴，北京市15日一早便是昏黃一片。（圖／美聯社／達志影像）
中國北方近日出現大規模沙塵暴，影響範圍擴至12個省，不只空氣品質很差，能見度低，放眼望去昏黃一片的景象，也讓不少民眾直呼，一覺醒來彷彿就到了火星。
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綜合中媒報導，14日至15上午，受冷空氣影響，新疆南疆盆地西部、甘肅中西部、內蒙古及山西北部、河北北部、北京等地出現揚沙或浮塵，部分地區出現沙塵暴。中國中央氣象台15日早晨將沙塵暴預警升級至黃色預警，預計15日白天到夜間，新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧等12省份，將出現明顯的沙塵天氣，部分地區有沙塵暴。
報導指出，這波惡劣天候，是中國近10年遭遇最強的一次沙塵天氣過程，範圍也是近10年最廣，以中國首都北京市為例，15日上午8點，北京全市的PM10平均達到每立方米1000微克以上，部分地區更達2000微克每立方米以上，大部分地區能見度低於1公里，影響人車運輸、造成壅塞，預計將持續一天。
▲受到沙塵惡劣天候影響，北京市15日上午的能見度極差，交通十分不順。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到沙塵惡劣天候影響，北京市15日上午的能見度極差，交通十分不順。（圖／美聯社／達志影像）
由於空氣已達嚴重污染的標準，外出行人幾乎人人戴上口罩，當局呼籲老人和小孩應留在室內，北京市教育委員會官方也透過微博呼籲各區教委、直屬學校、中等職業學校及校外教育機構，應暫停戶外活動並做好健康防護。
另根據中國《澎湃新聞》報導，與中國北方緊鄰的蒙古國，其國家緊急情況總局發布消息，聲稱從13日晚間至15日上午9點，在蒙古國全國範圍內，共收到9省548名牧民在沙塵暴中失蹤的報告，其中467人已被找到，但中戈壁省5名牧民和後杭愛省1名5歲孩子則不幸死亡，目前緊急情況部門正在組織人員，繼續尋找其餘81名失蹤牧民。
▲由於空氣品質惡劣，外出者各個都必須戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於空氣品質惡劣，外出者各個都必須戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
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