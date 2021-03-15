美中高層將會談 王丹向美喊話：捍衛民主台灣
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2021-03-15 11:58:45
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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），將於18日會見中國外交官員楊潔篪和外交部長王毅，為拜登政府上任後，美中雙方首次舉行外交高層級別的會晤，引起外界關注。對此，中國民運人士王丹今（15日）表示，除望中方釋放政治犯，也呼籲美方改以「戰略清晰」政策，表達捍衛民主台灣的決心。王丹臉書表示，今天已通過聯絡管道，代表中國海外反對派智庫「對話中國」，致信美國國家安全委員會和美國國務院，提交了一份包括吳淦，王怡，余文生，張展，秦永敏，陳秋實，李翹楚，耿瀟男等在內的政治犯名單，希望中美外交高峰會談中，美方能夠提交給中方，要求釋放這些政治犯。同時，王丹也提出兩點呼籲，包括：1. 希望美方高度重視和香港大鎮壓和新疆集中營的問題，擴大對相關責任官員的制裁範圍；2. 希望美方以「戰略清晰」取代「戰略模糊」的傳統政策，向中方明確表達捍衛民主台灣的決心。美中雙方外交高層的會晤，預計將於阿拉斯加南部城市安克拉治舉行。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出，此次會議將提供陳述廣泛問題的機會，並坦率向中方表達中國在安全、繁榮與價值觀方面，對美國及盟邦夥伴帶來挑戰的憂慮；而針對新疆種族滅絕、台、港民主等議題，則直言「絕不退讓」。新聞來源為Newtalk 新頭殼延伸閱讀：重奪香港！流亡港人發起《香港約章》籲團結抵抗強權打擊比特幣第1槍！印度擬立法禁交易 最重關10年