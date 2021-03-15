NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

美中高層將會談　王丹向美喊話：捍衛民主台灣

新頭殼newtalk |

2021-03-15 11:58:45

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
新頭殼newtalk
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），將於18日會見中國外交官員楊潔篪和外交部長王毅，為拜登政府上任後，美中雙方首次舉行外交高層級別的會晤，引起外界關注。對此，中國民運人士王丹今（15日）表示，除望中方釋放政治犯，也呼籲美方改以「戰略清晰」政策，表達捍衛民主台灣的決心。
王丹臉書表示，今天已通過聯絡管道，代表中國海外反對派智庫「對話中國」，致信美國國家安全委員會和美國國務院，提交了一份包括吳淦，王怡，余文生，張展，秦永敏，陳秋實，李翹楚，耿瀟男等在內的政治犯名單，希望中美外交高峰會談中，美方能夠提交給中方，要求釋放這些政治犯。
同時，王丹也提出兩點呼籲，包括：1. 希望美方高度重視和香港大鎮壓和新疆集中營的問題，擴大對相關責任官員的制裁範圍；2. 希望美方以「戰略清晰」取代「戰略模糊」的傳統政策，向中方明確表達捍衛民主台灣的決心。
美中雙方外交高層的會晤，預計將於阿拉斯加南部城市安克拉治舉行。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出，此次會議將提供陳述廣泛問題的機會，並坦率向中方表達中國在安全、繁榮與價值觀方面，對美國及盟邦夥伴帶來挑戰的憂慮；而針對新疆種族滅絕、台、港民主等議題，則直言「絕不退讓」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
延伸閱讀：
重奪香港！流亡港人發起《香港約章》籲團結抵抗強權
打擊比特幣第1槍！印度擬立法禁交易 最重關10年
美中外交高層會晤即將登場，王丹呼籲美國要求中國釋放政治犯，並表達捍衛民主台灣的決心。 圖：翻攝自王丹網站 Wang Dan's Page臉書
美中外交高層會晤即將登場，王丹呼籲美國要求中國釋放政治犯，並表達捍衛民主台灣的決心。 圖：翻攝自王丹網站 Wang Dan's Page臉書
 
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.98%88.02%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
73.15%26.85%
2021-03-09-2021-03-15
即時
推薦閱讀