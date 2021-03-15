否認麥寮為三接備案 總統府舉4原因說明
記者劉育辰／台北報導
2021-03-15 11:48:12｜2021-03-15 11:53:51
外傳總統蔡英文點頭要以麥寮電廠增設燃氣機組、增設天然氣接收站的方案取代三接（天然氣第三接受站）。不過，今（15）日總統府透過發言人張惇涵以麥寮方案「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」等4個原因，否認麥寮為三接的替代方案或備案，並針對傳言作出3點說明。
張惇涵表示，基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」等4個原因，強調「麥寮電廠並非三接的替代方案，也不是三接的備案」。張惇涵強調，蔡英文確實在3月2日接見八大工商團體理事長時，向全國工業總會理事長暨台塑企業總裁王文淵關心麥寮電廠能否響應政策，推動減煤、以燃氣取代燃煤、減空污的能源轉型政策，但與第三接收站案無關。張惇涵進一步指出，麥寮電廠距離桃園大潭電廠超過180公里，若轉型為天然氣電廠，雖能有效減少空污，但仍無法解決南電北送，北部需要設接收站的狀況。此外，該案仍需要經過環評審查、地方民意與地方政府支持，依照經濟部估算，光是興建天然氣接收站及電廠，時程就需要6年以上，若要另建180公里管線，工程難度高且時程更難以估算。基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」等4個原因，麥寮電廠並非一個合適替代三接的方案。最後，張惇涵強調，「增氣、減煤、非核、綠能」一直是政府推動能源轉型的重要方向。若台塑企業願意推動麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣發電廠，不僅可持續維持供電穩定，並可均衡北中南發電佔比，持續落實北電北用、中電中用、南電南用的區域電力均衡政策，更重要的是能有效減少空污。政府部門對此樂觀其成，也期盼政府與民間共同推動。